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عذرخواهی سپاهان از استقلالی‌ها بابت رفتار یک بازیکن

باشگاه سپاهان با انتشار اطلاعیه ای از رفتار یک بازیکن خود در پایان بازی با استقلال از هواداران این تیم عذرخواهی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۸۸
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سپاهان

به گزارش تابناک و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، رفتار عارف حاجی‌عیدی پس از پایان دیدار برابر استقلال را مغایر با ارزش‌های اخلاقی، اصول حرفه‌ای و شأن باشگاه می‌داند. این بازیکن نیز با حضور در کمیته انضباطی باشگاه و پذیرش مسئولیت رفتار خود، نسبت به اتفاق رخ‌داده ابراز ندامت کرده است.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ضمن ابراز تأسف و عذرخواهی از باشگاه استقلال، هواداران محترم این تیم، هواداران سپاهان و جامعه فوتبال کشور، تأکید می‌کند که احترام به رقبا، هواداران و تمامی ارکان فوتبال، اصلی خدشه‌ناپذیر در فرهنگ و منش حرفه‌ای این باشگاه است و رفتار خارج از این چارچوب مورد تأیید نخواهد بود.

بر همین اساس، موضوع مطابق ضوابط و مقررات داخلی باشگاه مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات انضباطی متناسب در خصوص بازیکن انجام خواهد شد.

در عین حال، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان انتظار دارد رسیدگی به تمامی موارد انضباطی در فوتبال کشور، فارغ از نام باشگاه یا افراد، بر پایه اصول عدالت، تناسب و وحدت رویه صورت گیرد. بررسی سوابق برخی موارد مشابه در سال‌های گذشته، ضرورت توجه جدی‌تر به این اصول و پرهیز از برخوردهای متفاوت در پرونده‌های هم‌سطح را یادآور می‌شود.

پذیرش مسئولیت رفتار اعضای باشگاه، برای سپاهان به معنای چشم‌پوشی از ضرورت رعایت عدالت و تناسب در رسیدگی‌های انضباطی نیست. این باشگاه ضمن احترام کامل به ارکان قانونی فوتبال کشور، حق خود را برای پیگیری موضوع از مجاری قانونی و انضباطی محفوظ می‌داند.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان همچنان خود را متعهد به ترویج احترام، رقابت جوانمردانه و مسئولیت‌پذیری در فوتبال ایران می‌داند.

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سپاهان عذرخواهی استقلال هواداران بازیکن لیگ برتر
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