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شمال‌غرب کشور از روز جمعه سرد و بارانی می‌شود

یک کارشناس هواشناسی گفت: از روز جمعه (۶ شهریور) تا اواسط هفته آینده، به‌ویژه در شمال‌غرب کشور و ارتفاعات البرز، کاهش محسوس دما و بارش‌های نسبتاً قابل‌توجه رخ می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۸۷
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هواشناسی

به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: با توجه به بررسی شاخص‌های ناپایداری، امروز (سه‌شنبه، ۳ شهریور)، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر در شمال‌غرب کشور رگبارهای باران در بعضی نقاط می‌تواند نسبتاً بارز باشد.

وی افزود: در نقاطی مانند تبریز، اهر، مشگین‌شهر، ماکو، خلخال، چالدران، بناب، ورزقان، صوفیان، آذرشهر، مَمَقان، زُنوز، هیر و نیر باید توجه ویژه‌ای به بارش‌های رگباری و وزش باد شدید موقتی داشت؛ همچنین در ارتفاعات، احتمال رخداد صاعقه کم نیست و باید نسبت به این پدیده جوی احتیاط لازم را داشت.

گرمای غیرمتعارف تا پایان هفته ادامه دارد

اصغری بیان کرد: گرچه امروز از گرمای هوا در اغلب استان‌ها کمی کاسته می‌شود، اما از فردا (چهارشنبه، ۴ شهریور) تا پایان هفته دوباره باید انتظار تجربه گرمای غیرمتعارف نسبت به این مقطع را داشت.

وی درباره دمای هوا در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این مدت، اهواز با ۴۷ درجه، خرم‌آباد با بیشینه دمای ۴۴ درجه و قم با ۴۳ درجه، گرم‌ترین مراکز کشور بودند.

کاهش محسوس دما در راه است

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: با این حال، از روز جمعه (۶ شهریور)، دست‌کم تا اواسط هفته آینده، به‌ویژه در شمال‌غرب کشور و ارتفاعات البرز، هوا به شکل محسوسی سرد و خنک می‌شود و بارندگی‌های نسبتاً بارزی نیز از نظر وسعت و مقدار رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: اگر برای هفته آینده سفر به جنوب‌شرقی اردبیل، آذربایجان غربی و همچنین سواحل دریای خزر را انتخاب کرده‌اید، ضرر نمی‌کنید و شاید با حال‌وهوای فصل پاییز روبه‌رو شوید؛ البته اگر فعالیت کشاورزی و محصول قابل برداشت دارید، حداکثر تا پایان هفته جاری، یعنی هفته‌ای که اکنون در آن قرار داریم، حتماً محصول خود را جمع‌آوری کنید.

اصغری در پایان درباره وضعیت دریایی کشور هشدار داد و خاطرنشان کرد: از طرفی، اگر فعالیت دریایی در حوالی تنگه هرمز دارید، باخبر باشید که امروز و فردا با مواج شدن دریا مواجه خواهیم بود و برای آن هشدار صادر شده است؛ در این شرایط، احتمال آسیب به قفس‌های پرورش ماهی وجود دارد و فعالان این حوزه باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

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