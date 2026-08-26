طرز تهیه سس باربیکیوی خانگی
به گزارش تابناک؛ سسهای آماده اغلب حاوی مقادیر زیادی شکر، شربت ذرت با فروکتوز بالا، مواد نگهدارنده و طعم دهندههای مصنوعی هستند. در مقابل، سس باربیکیو خانگی با انتخاب آگاهانه مواد اولیه، سالمتر و مقویتر است و میتوان آن را دقیقاً با ذائقه شخصی تنظیم کرد. آیا تندی بیشتری میخواهید؟ کمی فلفل اضافه کنید. ترشی بیشتر؟ سرکه را افزایش دهید. شیرینی کمتر؟ مقدار شکر را کاهش دهید. این انعطاف پذیری، هنر درست کردن یک سس باربیکیو اصیل را به یک تجربه لذت بخش تبدیل میکند.
مواد لازم
رب گوجه فرنگی ۱ پیمانه
سرکه سفید ۱.۳ پیمانه
شکر ۱ قاشق چای خوری
آب لیموترش بزرگ ۱ عدد
زنجبیل پودر شده ۱ قاشق چای خوری
پودر زیره ۱.۲ قاشق چای خوری
تخم گشنیز سائیده ۱ قاشق چای خوری
فلفل سیاه ۱ قاشق چای خوری
فلفل قرمز (چیلی) ۱ قاشق چای خوری
نمک ۱ قاشق چای خوری
طرز تهیه
این دستور پخت بسیار ساده است و در کمتر از ۳۰ دقیقه آماده میشود. فقط کافیست مراحل را به ترتیب دنبال کنید.
مرحله اول: آماده سازی مواد
ابتدا لیمو ترش را بشویید و به دو نیم کنید. آب آن را به طور کامل در یک کاسه کوچک بگیرید. مطمئن شوید که هستههای لیمو داخل آب نیفتاده باشند. سپس تمام ادویهها (زنجبیل، زیره، تخم گشنیز، فلفل سیاه، فلفل قرمز و نمک) را در یک ظرف جداگانه وزن و آماده کنید.
مرحله دوم: ترکیب مایعات و خشک جات
در همان کاسه حاوی آب لیمو، رب گوجه فرنگی، سرکه سفید و شکر را اضافه کنید. سپس مخلوط ادویهها را نیز به مواد اضافه کنید. با یک قاشق چوبی یا همزن دستی، همه مواد را به خوبی هم بزنید تا یک مخلوط یکنواخت به دست آید. دقت کنید رب گوجه فرنگی کاملاً در مایع حل شود و هیچ گلولهای باقی نماند.
مرحله سوم: پخت سس
مخلوط آماده را به یک شیرجوش یا قابلمه کوچک منتقل کنید. شیرجوش، چون دهانه باریکی دارد، از پرشدن سس هنگام جوشیدن جلوگیری میکند و همچنین ریختن سس در بطری را بعداً آسانتر میکند. قابلمه را روی حرارت ملایم قرار دهید.
مرحله چهارم: جوشاندن و غلیظ شدن
سس را به آرامی هم بزنید تا به جوش آید. سپس حرارت را کم کنید تا سس به حالت آرام و ملایم بجوشد. به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید تا سس غلیظ شود. در این مدت هر چند دقیقه یک بار هم بزنید تا از ته گرفتن جلوگیری شود. سس باید به غلظتی برسد که قاشق را بپوشاند و از آن به آرامی فرو بریزد.
مرحله پنجم: خنک کردن و نگهداری
پس از رسیدن به غلظت دلخواه، سس را از روی حرارت بردارید. بگذارید کاملاً خنک شود. سپس سس را در یک شیشه یا بطری تمیز و خشک بریزید و در یخچال نگهداری کنید. این سس در ظرف دربسته به مدت ۲ تا ۳ هفته در یخچال قابل نگهداری است.
نکات طلایی
پس از پخت، سس را بچشید. اگر خیلی ترش بود، کمی شکر اضافه کنید. اگر خیلی شیرین بود، چند قطره سرکه بیشتر بیفزایید. طعم دلخواه خود را پیدا کنید.
برای داشتن عطر دودی بیشتر، میتوانید یک قاشق چای خوری پودر پاپریکای دودی به مواد اضافه کنید. این ماده به سس شما طعم کباب زغالی میدهد.
یک حبه سیر رنده شده را همزمان با ادویهها اضافه کنید تا طعم سس عمیقتر شود.
اگر سس بیش از حد غلیظ شد، کمی آب یا سرکه اضافه کنید. اگر خیلی رقیق بود، یک قاشق رب گوجه اضافه کرده و به مدت چند دقیقه بیشتر بجوشانید.
برای ماندگاری بیشتر، سس را داغ در شیشههای استریل شده بریزید و درب آن را محکم ببندید. به این ترتیب میتوانید آن را به مدت دو ماه در یخچال نگهداری کنید.