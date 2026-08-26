خواص انار برای قلب
به گزارش تابناک؛ حدود ۵۰ درصد از تمام موارد نارسایی قلبی زمانی اتفاق میافتد که عضله قلب سفت میشود و باعث میشود قلب دوباره پر از خون شده و در بین پمپها استراحت کند.
این شرایط میتواند منجر به احتباس مایعات شود و هنگامی که خون قادر به جریان یافتن در سراسر بدن نیست، باعث خستگی و تنگی نفس شود.
گزینههای درمانی کنونی برای این نوع نارسایی قلبی موسوم به HFpEF شامل ترکیبی از داروها و اصلاح شیوه زندگی سالم، مانند کاهش وزن، تحرک بدنی و پیروی از یک رژیم غذایی سالم کم نمک است.
اکنون، یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک ترکیب طبیعی که در میکروبیوم روده زمانی که فرد غذاهای گیاهی حاوی نوعی پلیفنول به نام الاگیتانین میخورد ایجاد میشود، ممکن است به بهبود عملکرد قلب در افراد مبتلا به HFpEF کمک کند.
الاگیتانینها در خوراکیهایی مانند انار، انواع توتها و گردو وجود دارند.
برای این مطالعه، محققان هم از یک مدل حیوانی و هم از بافت قلب انسان مهندسی شده که از سلولهای بنیادی انسان ساخته شدهاند استفاده کردند تا چگونگی تأثیر ترکیب طبیعی urolithin A (نوعی الاگیتانین) بر HFpEF را آزمایش کنند.
«جوزف بورگوین»، دکترای زیست شناسی قلب و عروق در دانشکده پزشکی و علوم قلب و عروق و متابولیک در کالج کینگز لندن و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت: «HFpEF بسیار رایج است و تعداد افراد مبتلا همچنان در حال افزایش است؛ بنابراین نیاز مهمی به توسعه درمانهای جدید وجود دارد که مستقیمتر این مکانیسمها را هدف قرار دهند.»
وی در ادامه افزود: «ما ترکیبات طبیعی را برای شناسایی مولکولهایی که میتوانند پروتئینی به نام PKG ۱ alpha را مورد هدف قرار دهند، که نقش مهمی در کمک به آرامش عضله قلب ایفا میکند، غربال کردیم. از طریق این فرآیند، ما urolithin A را شناسایی کردیم، ترکیبی که بدن به دنبال مصرف غذاهایی مانند انار، گردو و برخی انواع توتها تولید میکند.»
در نتیجهگیری این مطالعه، دانشمندان دریافتند که مدلهای حیوانی مبتلا به HFpEF که با اورولیتین A درمان شدند، در مقایسه با مدلهای حیوانی درماننشده، عملکرد قلب شان تا ۸۰ درصد بهبود یافت.
از طریق مدل بافت قلب انسان ایجاد شده از سلولهای بنیادی انسان، محققان گزارش کردند که urolithin A به بهبود قابل توجه آرامش بافت در سلولها کمک میکند.
بورگوین در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «اگرچه شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد افراد باید انار را برای درمان نارسایی قلبی مصرف کنند، اما این یافتهها این احتمال را افزایش میدهد که رویکردهای غذایی که تولید یورولیتین A را افزایش میدهند، ممکن است به کاهش این بیماری کمک کنند.»