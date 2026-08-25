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کد خبر: ۱۳۹۱۴۷۶
بازدید: ۹۱۵

عکس: دیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق با رئیس جمهور

دکتر مسعود پزشکیان، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه سوم شهریور ۱۴۰۵، در دیدار آقای فائق زیدان، رئیس شورای‌عالی قضایی جمهوری عراق و هیئت همراه، ضمن تشکر و قدردانی از ملت و دولت این کشور به پاس تمهید مقدمات برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و میزبانی شایسته از زائران حسینی در ایام اربعین، اظهار داشت: از حضور هیئت عراقی در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً خرسند هستم و امیدوارم این دیدار زمینه‌ساز توسعه و تقویت ارتباطات فرهنگی، تجاری و اقتصادی و دو کشور گردد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رئیس شورای عالی قضایی عراق‌ دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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