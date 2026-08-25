توجه به معیشت نیروهای مسلح و خانوادههای آنان
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت تقویت بنیه دفاعی و تأثیر آتشبس در بازدارندگی دفاعی کشور، گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران تاکنون توانسته است در مقابل ابرقدرتی مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای بیش از پنج ماه مقاومت کند و علاوه بر مقاومت، اقدامات متقابلی نیز انجام داده و ضرباتی به دشمن وارد کند، نشاندهنده توانمندی نیروهای مسلح کشور است. وی افزود: آثار این ضربات بهتدریج در حال آشکار شدن است و بر اساس گزارشهایی که رسانههای آمریکایی و غربی منتشر کردهاند، آسیبهای واردشده به زیرساختهای نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه، از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون بیسابقه بوده است.
توسلی با بیان اینکه این اقدامات توسط دستان قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، تصریح کرد: از سویی دیگر بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان با بودجه نظامی آمریکا قابل مقایسه نیست. اگر رقم اعلامشده برای بودجه نظامی آمریکا، یعنی بیش از یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار را با بودجه چند میلیارد دلاری نیروهای مسلح ایران مقایسه کنیم، تفاوت بسیار چشمگیر است، اما با همین منابع محدود، فرزندان این ملت، فرماندهان و نیروهای مسلح کشور، از ارتش و سپاه گرفته تا بسیج و مجموعههای امنیتی، ضربات دردناکی به دشمن وارد کردهاند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این موضوع نشان میدهد هرچه نیروهای مسلح ما در حوزههای مختلف تقویت شوند، نتیجه آن تأمین امنیت ملی کشور خواهد بود؛ چه در حوزه هوافضا، چه نیروی زمینی و دریایی و چه در حوزه پهپادی و سایر بخشهایی که نیروهای مسلح طی سالهای گذشته در آنها توانمندیهای قابل توجهی از خود نشان دادهاند. وی با تأکید بر اینکه امنیت ملی زیربنای سایر ابعاد امنیت کشور است، اظهار کرد: وقتی امنیت ملی تأمین شود، در کنار آن امنیت اقتصادی، امنیت غذایی و سایر ابعاد امنیت نیز امکان تحقق بیشتری پیدا میکنند و همه این موضوعات باید به صورت همزمان دنبال شوند. توسلی گفت: زمانی که موجودیت یک کشور از سوی دشمن هدف قرار میگیرد، اما دشمن نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند و از ضربه زدن به کشور ناامید میشود، این مسئله نتیجه توانمندی نیروهای مسلح و مقاومت مردم در ابعاد مختلف است.
هر آنچه دشمن به دنبال تضعیف آن است، باید تقویت شود
وی تقویت نیروهای مسلح را یکی از اصول اساسی هر کشوری دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران کشوری است که دشمنانش رسماً و علناً اعلام کردهاند به دنبال تغییر نظام و از بین بردن توان موشکی و دفاعی کشور هستند؛ بنابراین هر آنچه دشمن به دنبال تضعیف آن است، ما باید در جهت عکس آن حرکت کنیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر دشمن به دنبال تضعیف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، وظیفه همه ما این است که نیروهای مسلح را در ابعاد مختلف تقویت کنیم؛ بهویژه با توجه به آسیبهایی که طی ماههای گذشته وارد شده است.
توجه به معیشت نیروهای مسلح و خانوادههای آنان
توسلی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به حقوق، مزایا و معیشت نیروهای مسلح، گفت: به هر ترتیب، کسانی که در نیروهای مسلح مشغول خدمت هستند، طی ماههای گذشته بعضاً ماهها خانوادههای خود را ندیدهاند و با حقوق و درآمد محدود زندگی خود را میگذرانند. وی افزود: وظیفه حاکمیت، مردم، مجلس و دولت است که در این شرایط به خانوادههای مکرم و معزز نیروهای مسلح و خانواده معظم شهدا توجه ویژه داشته باشند و از آنها حمایت کنند؛ از جمله با تأمین معیشت و فراهم کردن حمایتهای لازم در ابعاد مختلفی که در توان کشور است. توسلی تصریح کرد: این به معنای غفلت از سایر مسائل کشور نیست و نباید چنین اتفاقی بیفتد. همه مردم کشور برای ما عزیز هستند و باید به معیشت و زندگی کارگران، کارمندان و سایر اقشار جامعه توجه شود، اما در شرایط سخت جنگی و با توجه به آسیبهایی که به کشور وارد شده و شهدایی که تقدیم کردهایم، توجه به نیروهای مسلح و خانوادههای آنان وظیفه همه مسئولان است.
بازدارندگی ایران شکل گرفته، اما نباید از تقویت دفاعی غفلت کرد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان آتشبس، ایران توانسته است بازدارندگی لازم را در حوزه دفاعی ایجاد کند، گفت: آنچه امروز شاهد هستیم نشان میدهد در واقع ترامپ در ترکیه از ترس ایران و با ذلت سوار بر یک هواپیمای مجموعه خدماتی قرار میگیرد و این موضوع باعث شده تا ترامپ مضحکه رسانههای جهان شود. مگر آمریکا ابرقدرت جهان نیست؟ مگر نمیگویند ارتش ایران را نابود کردهاند؟ مگر نمیگویند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نابود شده است؟ مگر نمیگویند تنگه هرمز قلمرو آنهاست؟ خب، آمریکاییها دیگر از چه چیزی فرار میکنند؟ بنابراین ایران با اقداماتی که انجام داده توانسته تا حدود زیادی در حوزه دفاعی بازدارندگی ایجاد کند. با این حال این بازدارندگی باید مستمر باشد. اگر اقدامات لازم را انجام ندهیم، طبیعتاً دشمن نیز بیکار نمینشیند و در حال تقویت نیروهای مسلح خود خواهند بود. توسلی افزود: بر اساس گزارشهایی که منتشر شده، بخش قابل توجهی از سامانههای پهپادی آمریکا و بخشی از موشکهای پدافندی این کشور در جریان جنگ از بین رفته است، اما آیا کارخانههای تولیدکننده تسلیحات آمریکایی بیکار نشستهاند؟ قطعاً چنین نیست و آنها با سرعت و شدت در حال فعالیت هستند تا توان نیروهای مسلح خود را مجدداً تقویت کنند. وی تصریح کرد: بنابراین ما نیز نباید از این موضوع غفلت کنیم. جنگ هنوز به معنای واقعی تمام نشده است و ما در وضعیت جنگ و نه صلح قرار داریم؛ به این معنا که امکان وقوع مجدد جنگ همچنان وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نباید از دشمن غفلت کنیم و باید تقویت بنیه دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح را بهصورت مستمر دنبال کنیم؛ در کنار آن، موضوع معیشت مردم نیز قطعاً باید مورد توجه مسئولان کشور قرار داشته باشد.