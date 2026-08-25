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محسن نقوی: دیدار با رئیس‌جمهور ایران بسیار مثبت بود

وزیر کشور پاکستان درباره محور گفتگوها با پزشکیان گفت: درباره مناقشه ایران و آمریکا و اقداماتی که طرفین باید برای احیای «تفاهم‌ نامه اسلام‌آباد» انجام دهند، رایزنی کردیم.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۶۹
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محسن نقوی

به گزارش تابناک؛ محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: من و فیلد مارشال «سید عاصم منیر» (فرمانده ارتش پاکستان) دیداری بسیار مثبت و پربار با رئیس جمهور ایران داشتیم.

وزیر کشور پاکستان در ادامه اضافه کرد: محور گفت‌و‌گو‌های ما شامل مناقشه ایران و آمریکا، تنش‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) و چشم انداز پیش رو، و همچنین اقداماتی بود که هر دو طرف باید برای احیای «تفاهم نامه اسلام‌آباد» که می‌تواند به حل و فصل جامع این مناقشه منجر شود، انجام دهند.

محسن نقوی، اضافه کرد: رئیس جمهور ایران دیدگاه‌ها و نگرانی‌های دولت خود را صراحتا بیان کرد و ما تبادل نظری بسیار سازنده پیرامون مسائل مطرح شده داشتیم. پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شد و این دیدار با فضایی بسیار مثبت به پایان رسید. ما همچنان امیدواریم که این روند، مسیر را برای پیشرفت‌های بیشتر و برقراری صلحی پایدار در منطقه هموار سازد.

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برچسب ها
محسن نقوی وزیر کشور پاکستان پزشکیان تفاهمنامه اسلام آباد
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