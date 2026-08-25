وزیر کشور پاکستان درباره محور گفتگوها با پزشکیان گفت: درباره مناقشه ایران و آمریکا و اقداماتی که طرفین باید برای احیای «تفاهم‌ نامه اسلام‌آباد» انجام دهند، رایزنی کردیم.

به گزارش تابناک؛ محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: من و فیلد مارشال «سید عاصم منیر» (فرمانده ارتش پاکستان) دیداری بسیار مثبت و پربار با رئیس جمهور ایران داشتیم.

وزیر کشور پاکستان در ادامه اضافه کرد: محور گفت‌و‌گو‌های ما شامل مناقشه ایران و آمریکا، تنش‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) و چشم انداز پیش رو، و همچنین اقداماتی بود که هر دو طرف باید برای احیای «تفاهم نامه اسلام‌آباد» که می‌تواند به حل و فصل جامع این مناقشه منجر شود، انجام دهند.

محسن نقوی، اضافه کرد: رئیس جمهور ایران دیدگاه‌ها و نگرانی‌های دولت خود را صراحتا بیان کرد و ما تبادل نظری بسیار سازنده پیرامون مسائل مطرح شده داشتیم. پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شد و این دیدار با فضایی بسیار مثبت به پایان رسید. ما همچنان امیدواریم که این روند، مسیر را برای پیشرفت‌های بیشتر و برقراری صلحی پایدار در منطقه هموار سازد.