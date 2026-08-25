ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پیام آمریکا به ایران در سفر عاصم‌منیر تهدیدآمیز نبود

یک منبع مطلع به تسنیم: مواضع و شروط ایران درباره تنگه هرمز به طور شفاف به واسطه پاکستانی اعلام شد
کد خبر: ۱۳۹۱۴۶۵
| |
1670 بازدید
محسن رضایی و عاصم منیر

 

به گزارش تابناک یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی به تسنیم گفت: برخلاف آنچه بعضی رسانه‌ها گفته‌اند عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که روز گذشته به ایران سفر کرده بود حامل پیام تهدید یا پیام مشابه از ناحیه آمریکا نبود بلکه به دنبال باز کردن فضای مذاکرات بود و به دنبال این بود که شروط و مواضع ایران را به طرف آمریکایی منتقل کند.

وی افزود: در دیدار‌های صورت گرفته با آقای منیر، مواضع ایران به صورت شفاف به طرف پاکستانی اعلام شد.

این منبع مطلع خاطرنشان کرد: بازگشت آمریکا به تفاهمنامه اسلام آباد و اجرای مفاد آن که شامل بند ۵ یعنی ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز می‌شود، جزو شروط ایران است و این موضوع به واسطه پاکستانی اعلام شد و طرف پاکستانی به دنبال انتقال آنها به طرف آمریکایی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مذاکره کننده ایرانی عاصم منیر ارتش پاکستان تفاهمنامه اسلام آباد تنگه هرمز
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محسن نقوی: دیدار با رئیس‌جمهور ایران بسیار مثبت بود
روایت العربیه از پیشنهاد آمریکا به تهران توسط عاصم منیر
ایران: سفر عاصم منیر بسیار ثمربخش بود
الجزیره: مذاکرات عاصم منیر در ایران سازنده بود
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۲ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pyz
tabnak.ir/005pyz