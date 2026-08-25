یک منبع مطلع به تسنیم: مواضع و شروط ایران درباره تنگه هرمز به طور شفاف به واسطه پاکستانی اعلام شد

به گزارش تابناک یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی به تسنیم گفت: برخلاف آنچه بعضی رسانه‌ها گفته‌اند عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که روز گذشته به ایران سفر کرده بود حامل پیام تهدید یا پیام مشابه از ناحیه آمریکا نبود بلکه به دنبال باز کردن فضای مذاکرات بود و به دنبال این بود که شروط و مواضع ایران را به طرف آمریکایی منتقل کند.

وی افزود: در دیدار‌های صورت گرفته با آقای منیر، مواضع ایران به صورت شفاف به طرف پاکستانی اعلام شد.

این منبع مطلع خاطرنشان کرد: بازگشت آمریکا به تفاهمنامه اسلام آباد و اجرای مفاد آن که شامل بند ۵ یعنی ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز می‌شود، جزو شروط ایران است و این موضوع به واسطه پاکستانی اعلام شد و طرف پاکستانی به دنبال انتقال آنها به طرف آمریکایی است.