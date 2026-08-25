دیدار برانکو با مهدی طارمی

برانکو ایوانکوویچ، مشاور تیم ملی امارات، با مهدی طارمی، مهاجم جدید الوصل، دیدار کرد؛ دیداری که با توجه به سابقه این دو چهره در فوتبال ایران مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ برانکو ایوانکوویچ، مشاور تیم ملی فوتبال امارات، با مهدی طارمی، مهاجم تازه‌وارد باشگاه الوصل، دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار در پی انتقال رسمی طارمی به باشگاه الوصل صورت گرفت؛ مهاجم ایرانی که پس از جدایی از المپیاکوس یونان، اکنون برای ادامه مسیر حرفه‌ای خود راهی لیگ امارات شده و قرار است در فصل جدید با پیراهن الوصل به رقابت‌ها بپردازد.