به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی نیکزاد درباره آخرین تصمیمات در خصوص بنزین گفت: براساس آخرین تصمیمی که درباره بنزین گرفته شد، مقرر شد که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان محفوظ بماند، سهمیه ۷۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کند و سهمیه ۳۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان نیز به ۱۵ لیتر برسد؛ این تدبیر ارزشمندی بود که دولت و مجلس اتخاذ کردند و اعمال شد.

نایب رئیس مجلس بیان کرد: نباید برخی افراد بدون هماهنگی، نرخ‌های بنزین ۷۰، ۸۰ یا ۸۵ هزار تومان را مطرح کنند؛ نباید با اعصاب مردم بازی شود.

نیکزاد در پاسخ به این پرسش که برخی مسئولان درباره تعیین نرخ چهارم بنزین صحبت می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه هنوز تصمیم‌گیری در این باره گرفته نشده، بیان چنین حرف‌هایی باعث ایجاد التهاب در جامعه می‌شود.

وی افزود: همان زمانی که گفتم بنزین گران نمی‌شود، همه دیدند که بنزین گران نشد و تصمیم درباره تغییر سهمیه گرفته شد.

نیکزاد در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز سهمیه بنزین شهریورماه اعلام نشده است، گفت: دولت باید این موضوع را اعلام کند. اکنون تصمیم بر انتقال و تغییر سهمیه است.