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سیدابراهیم سقزی درگذشت

خانه موسیقی اعلام کرد سیدابراهیم اسماعیل‌زاده، معروف به سید ابراهیم سقزی، پس از سال‌ها مبارزه با بیماری درگذشت.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۶۱
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سیدابراهیم سقزی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ خانه موسیقی اعلام کرد سیدابراهیم اسماعیل‌زاده، معروف به سید ابراهیم سقزی و خواننده اهل کردستان، پس از سال‌ها مبارزه با بیماری درگذشت.

وی بیش از ۶ دهه از زندگی خود را با آواز، موسیقی و فرهنگ فولکلور کردی پیوند زده بود و صدایش با خاطره نسل‌های مختلف مردم کردستان به‌ویژه سقز گره خورده است.

سید ابراهیم اسماعیل‌زاده در طول فعالیت هنری خود در جشنواره‌های مختلف موسیقی از جمله دوازدهمین دوره جشنواره سراسری موسیقی نواحی ایران و جشنواره‌های موسیقی فولکلور کردی در شهر‌های مختلف استان و اقیلم کردستان به عنوان هنرمند برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت.

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سیدابراهیم سقزی خواننده کرستان هنرمند موسیقی
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