پیام جدید ترامپ در شرایطی منتشر شده که پس از ناکامی مذاکرات چندین ماهه آمریکا و کانادا، جنگ تعرفه‌ای این دو کشور همسایه عضو ناتو بالا گرفته است.

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال خود خبر داد که قصد دارد نام «دریاچه آنتاریو» در کانادا را تغییر دهد. پیام جدید ترامپ در شرایطی منتشر شده که پس از ناکامی مذاکرات چندین ماهه آمریکا و کانادا، جنگ تعرفه‌ای این دو کشور همسایه عضو ناتو بالا گرفته است.