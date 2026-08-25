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ترامپ نام دریاچه آنتاریو در کانادا را تغییر می‌دهد

رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال خود خبر داد که قصد دارد نام «دریاچه آنتاریو» در کانادا را تغییر دهد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۵۱
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2006 بازدید
توییت ترامپ
به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال خود خبر داد که قصد دارد نام «دریاچه آنتاریو» در کانادا را تغییر دهد. پیام جدید ترامپ در شرایطی منتشر شده که پس از ناکامی مذاکرات چندین ماهه آمریکا و کانادا، جنگ تعرفه‌ای این دو کشور همسایه عضو ناتو بالا گرفته است.
او در پیام خود نوشت: «ایالات متحده در حال بررسی جدی تغییر دادن نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا است.»رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «ما انتظار نداریم که دیگر هیچ مراوده تجاری با اونتاریو نداشته باشیم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.»
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نرامپ تروث سوشال کانادا مذاکرات آمریکا
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