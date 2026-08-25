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دیدار خاتمی با سیدهادی خامنه‌ای

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی عصر روز گذشته با حضور در منزل حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه ای با ایشان دیدار و یاد رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۴۲
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خاتمی و سیدهادی خامنه ای

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی عصر روز گذشته با حضور در منزل حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه ای با ایشان دیدار و یاد رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.

در این دیدار سید محمد خاتمی با ذکر خاطراتی از رهبر شهید و اظهار تأسف از فقدان ایشان، بر لزوم فعال بودن جریان دیپلماسی و عقلانیت در کشور و دستیابی به آرامش و صلح شرافتمندانه تأکید کرد.

سید هادی خامنه ای نیز در این دیدار از علاقه عاطفی رهبر شهید به آقای خاتمی گفت و مواضع وی در ماه‌ها و روزهای اخیر را مهم و قابل توجه در جهت راهبردهای سیاسی و بین المللی کشور دانست.

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سیدمحمد خاتمی سیدهادی خامنه ای رهبرشهید دیپلماسی صلح
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