ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
ترنج اعلام کرد؛

«گواهی تمکن مالی، با خرید طلا امکان‌پذیر شد»

خریداران صندوق طلای «رز ترنج» می‌توانند ضمن بهره‌مندی از بازدهی طلا، از دارایی خود در صندوق برای دریافت گواهی تمکن مالی و وثیقه‌گذاری وام استفاده کنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۳۹
| |
1720 بازدید
ترنج

خریداران صندوق طلای «رز ترنج» می‌توانند ضمن بهره‌مندی از بازدهی طلا، از دارایی خود در صندوق برای دریافت گواهی تمکن مالی و وثیقه‌گذاری وام استفاده کنند.

ارائه تمکن مالی، بدون نیاز به گردش حساب ریالی

مهم‌ترین مزیت این مسیر آن است که برای ارائه تمکن مالی جهت ویزا، دیگر لازم نیست چند ماه گردش حساب ریالی ایجاد شود و ارزش دارایی کاهش یابد. دارایی در بستر صندوق طلا حفظ می‌شود، با بازار طلا رشد می‌کند و در مقایسه با دلار نیز معمولاً بازدهی رقابتی‌تری دارد.

بازدهی یک‌ساله دلار؛ ۱۱۲ درصد

بازدهی یک‌ساله صندوق طلای «رز ترنج»؛ ۱۶۵ درصد

دریافت آنلاین گواهی تمکن‌مالی به زبان انگلیسی

دریافت گواهی تمکن‌مالی برای دارندگان واحدهای «رز ترنج» بسیار ساده است. پس از خرید، می‌توانید با مراجعه به سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، گواهی دارایی خود را در هر بازه زمانی که نیاز دارید به زبان انگلیسی دریافت کنید. این مدرک، کاملاً قابل استعلام است و نسبت به سپرده‌بانکی اعتبار بالاتری نزد سفارت‌خانه‌ها دارد.

وثیقه‌گذاری آنلاین برای اشخاص و بنگاه‌ها

مزیت مهم دیگر امکان وثیقه‌گذاری صندوق طلای «رز ترنج» برای دریافت وام، ضمانت‌نامه و سایر خدمات تامین‌مالی از سوی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی است. بسیاری از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سکوهای تأمین مالی جمعی صندوق «رز ترنج» را به‌عنوان وثیقه معتبر می‌پذیرند.

مزیت اصلی این روش، حفظ ارزش دارایی همگام با رشد طلا و جلوگیری از مسدود شدن ریال است. فرآیند وثیقه‌گذاری نیز به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و هزینه‌های جانبی مانند دفترخانه و رهن ندارد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت ترنج مراجعه کنید یا با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
رز ترنج طلا سرمایه گذاری
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۲ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pyZ
tabnak.ir/005pyZ