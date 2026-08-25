خریداران صندوق طلای «رز ترنج» می‌توانند ضمن بهره‌مندی از بازدهی طلا، از دارایی خود در صندوق برای دریافت گواهی تمکن مالی و وثیقه‌گذاری وام استفاده کنند.

خریداران صندوق طلای «رز ترنج» می‌توانند ضمن بهره‌مندی از بازدهی طلا، از دارایی خود در صندوق برای دریافت گواهی تمکن مالی و وثیقه‌گذاری وام استفاده کنند.

ارائه تمکن مالی، بدون نیاز به گردش حساب ریالی

مهم‌ترین مزیت این مسیر آن است که برای ارائه تمکن مالی جهت ویزا، دیگر لازم نیست چند ماه گردش حساب ریالی ایجاد شود و ارزش دارایی کاهش یابد. دارایی در بستر صندوق طلا حفظ می‌شود، با بازار طلا رشد می‌کند و در مقایسه با دلار نیز معمولاً بازدهی رقابتی‌تری دارد.

بازدهی یک‌ساله دلار؛ ۱۱۲ درصد

بازدهی یک‌ساله صندوق طلای «رز ترنج»؛ ۱۶۵ درصد

دریافت آنلاین گواهی تمکن‌مالی به زبان انگلیسی

دریافت گواهی تمکن‌مالی برای دارندگان واحدهای «رز ترنج» بسیار ساده است. پس از خرید، می‌توانید با مراجعه به سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، گواهی دارایی خود را در هر بازه زمانی که نیاز دارید به زبان انگلیسی دریافت کنید. این مدرک، کاملاً قابل استعلام است و نسبت به سپرده‌بانکی اعتبار بالاتری نزد سفارت‌خانه‌ها دارد.

وثیقه‌گذاری آنلاین برای اشخاص و بنگاه‌ها

مزیت مهم دیگر امکان وثیقه‌گذاری صندوق طلای «رز ترنج» برای دریافت وام، ضمانت‌نامه و سایر خدمات تامین‌مالی از سوی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی است. بسیاری از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سکوهای تأمین مالی جمعی صندوق «رز ترنج» را به‌عنوان وثیقه معتبر می‌پذیرند.

مزیت اصلی این روش، حفظ ارزش دارایی همگام با رشد طلا و جلوگیری از مسدود شدن ریال است. فرآیند وثیقه‌گذاری نیز به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و هزینه‌های جانبی مانند دفترخانه و رهن ندارد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت ترنج مراجعه کنید یا با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرید.