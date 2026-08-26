روزگاری موسیقی نواحی با زندگی مردم عجین بود؛ در عروسی و سوگ، کار و استراحت جاری بود و بخشی‌ها، قصه‌های حماسی و عاشقانه را سینه‌به‌سینه به نسل بعد می‌رساندند. اما امروز، در عصر پرشتاب شبکه‌های اجتماعی، این میراث ارزشمند با تهدید فراموشی روبه‌روست. آیا موسیقی نواحی ایران هنوز فرصت شنیده شدن دارد یا به آرشیوهای فراموش‌شده می‌پیوندد.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک؛ یک روز، موسیقی از دل زندگی بیرون می‌آمد؛ از صدای دوتاری که در گوشه‌ای از خراسان روایت یک عاشقانه قدیمی را می‌گفت، از سرنایی که آغاز یک عروسی را خبر می‌داد، از دهلی که ریتم شادی و سوگ را می‌شناخت، از تنبوری که در کرمانشاه با آیین و عرفان گره خورده بود یا از آواز مردی بلوچ که قصه نسل‌های پیش از خودش را سینه‌به‌سینه حمل می‌کرد.

موسیقی فقط چیزی برای شنیدن نبود؛ بخشی از زندگی بود. با آدم‌ها به دنیا می‌آمد، با آنها کار می‌کرد، عاشق می‌شد، عزاداری می‌کرد، سفر می‌رفت و پیر می‌شد.

امروز اما کافی است چند دقیقه در شبکه‌های اجتماعی بچرخیم. یک آهنگ چندثانیه‌ای، یک قطعه که روی یک ویدئوی کوتاه نشسته، صدایی که ناگهان در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده و بعد، چند روز بعد، جای خود را به صدایی تازه می‌دهد. موسیقی هم مثل بسیاری از عناصر زندگی معاصر، کوتاه‌تر، سریع‌تر و مصرفی‌تر شده است.

اما در این میان یک سؤال مهم باقی می‌ماند: از آن همه نغمه و آواز که از گوشه‌گوشه ایران آمده بود، چه چیزی در گوش نسل امروز باقی مانده است؟

مسئله البته این نیست که چرا جوان امروز موسیقی پاپ یا قطعات کوتاه شبکه‌های اجتماعی را دوست دارد. سلیقه موسیقایی هر نسلی محصول زمانه خودش است. مسئله این است که آیا در این تغییر ذائقه، موسیقی نواحی ایران هنوز فرصت شنیده شدن دارد یا نه؟

ایران، سرزمین صداهای متفاوت

موسیقی نواحی ایران را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از چند ساز و آواز محلی دانست. این موسیقی بخشی از حافظه فرهنگی سرزمین ماست؛ حافظه‌ای که در آن جغرافیا، زبان، آیین، ادبیات، تاریخ و زندگی روزمره اقوام مختلف به صدا تبدیل شده است.

از دوتار خراسان و مقام‌های بخشی‌ها گرفته تا تنبور کرمانشاه، از ساز عاشیقی آذربایجان تا سرود و قیچک بلوچستان، از نی‌انبان و دمام بوشهر تا کرنا و سرنای لرستان و بختیاری، هر منطقه بخشی از شخصیت خود را در موسیقی‌اش روایت کرده است.

حتی یک ساز مشترک نیز در مناطق مختلف، الزاماً یک صدا و یک کارکرد ندارد. کمانچه در شمال خراسان، گلستان، لرستان، کرمانشاه و دیگر مناطق، شکل‌ها و شیوه‌های اجرایی متفاوتی پیدا کرده و در بعضی نقاط حتی در معرض فراموشی قرار گرفته است. این یعنی موسیقی نواحی، یک «ژانر» ساده در کنار پاپ و سنتی نیست؛ یک جهان بزرگ و چندلایه است.

در خراسان، بخشی فقط نوازنده نیست. بخشی در سنت موسیقایی این منطقه می‌تواند همزمان نوازنده، خواننده، شاعر و داستان‌گو باشد و روایت‌ها و حماسه‌ها را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند . پژوهش‌های مردم‌شناختی نیز موسیقی خراسان را یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های موسیقی ایران معرفی کرده‌اند؛ موسیقی‌ای که با داستان، افسانه، حماسه، آیین، کار و زندگی روزمره مردم پیوند خورده است. شاید همین‌جا تفاوت اصلی موسیقی نواحی با بخش بزرگی از موسیقی مصرفی امروز روشن شود: در موسیقی نواحی، آهنگ فقط آهنگ نیست؛ حامل یک روایت است.

وقتی دوتار، قصه می‌گوید

برای فهم موسیقی نواحی شاید کافی باشد به خراسان نگاه کنیم؛ سرزمینی که نام‌هایی بزرگ در تاریخ موسیقی مقامی ایران از آن برخاسته‌اند. حاج قربان سلیمانی، عثمان محمدپرست، غلامحسین سمندری، حسین یگانه، نورمحمد درپور و احمد قلی احمدی تنها چند نام از مجموعه بزرگان موسیقی خراسان‌اند؛ هنرمندانی که هرکدام بخشی از میراث موسیقایی این منطقه را به نسل‌های بعد منتقل کردند.

حاج قربان سلیمانی فقط یک نوازنده دوتار نبود؛ او بخشی از حافظه موسیقایی خراسان بود. آوازه او از مرزهای ایران هم عبور کرد و نامش برای بسیاری از علاقه‌مندان موسیقی در جهان با دوتار و موسیقی مقامی خراسان گره خورد. روایت‌های مربوط به زندگی و هنر او نشان می‌دهد که بخشی از اعتبار موسیقی خراسان در دهه‌های اخیر، مرهون همین استادان سینه‌به‌سینه بوده است.

اما ارزش این موسیقی فقط در تکنیک نوازندگی نیست. بخشی‌ها قصه می‌گفتند؛ قصه‌هایی که ریشه در تاریخ، حماسه، عشق و عرفان داشت. در چنین سنتی، نوازنده در واقع حافظه شفاهی یک جامعه بود.

همین ویژگی را در مناطق دیگر ایران نیز می‌توان دید. در بلوچستان، سازهایی مانند سروز و قیچک، در بوشهر نی‌انبان و دمام، در آذربایجان ساز عاشیقی و در کرمانشاه تنبور، فقط ابزار تولید صدا نیستند؛ بخشی از هویت فرهنگی مردمانی هستند که این سازها در میانشان زندگی کرده‌اند.

موسیقی نواحی؛ هنری که از دل زندگی آمده است

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های موسیقی نواحی این است که در بسیاری از موارد، از ابتدا برای صحنه ساخته نشده بود. موسیقی نواحی در دل زندگی شکل گرفته است؛ در عروسی و سوگ، کار و استراحت، آیین‌های مذهبی، جشن‌های برداشت محصول، روایت‌های حماسی و حتی لحظات خلوت آدم‌ها.