انهدام باند قاچاق سلاح در سیستان و بلوچستان

مرزداران استان سیستان وبلوچستان با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله سلاح غیرمجاز به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.

مرزداران استان سیستان وبلوچستان با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله سلاح غیرمجاز به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرزداران پس از شناسایی منطقه و در جریان یک عملیات، با قاچاقچیان مسلح درگیر شده و موفق شدند ۲۲ قبضه سلاح کلت کمری، ۴ قبضه سلاح شکاری، ۲ قبضه نارنجک دستی و ۱۳ تیغه خشاب را کشف کنند.

قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل دور شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.