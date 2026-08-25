ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

انهدام باند قاچاق سلاح در سیستان و بلوچستان

مرزداران استان سیستان وبلوچستان با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله سلاح غیرمجاز به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۳۴
| |
886 بازدید
دستگیری قاچاقچیان

 مرزداران استان سیستان وبلوچستان با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله سلاح غیرمجاز به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرزداران پس از شناسایی منطقه و در جریان یک عملیات، با قاچاقچیان مسلح درگیر شده و موفق شدند ۲۲ قبضه سلاح کلت کمری، ۴ قبضه سلاح شکاری، ۲ قبضه نارنجک دستی و ۱۳ تیغه خشاب را کشف کنند.

قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل دور شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیستان و بلوچستان مرزداران قاچاقچیان دستگیری سلاح خبر فوری
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس‌پلیس داراب به شهادت رسید
متلاشی شدن دو تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان
انهدام باند قاچاق سلاح با کشف ۱۳۰ قبضه کلت کمری
کشف تسلیحات آمریکایی در سیستان و بلوچستان
سلاح‌های کشف شده از تروریست‌های سیستان‌ و بلوچستان
کشف ۳ بمب انفجاری پیش از ورود به کشور
۱۵ تروریست در جنوب کشور دستگیر شدند
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۲ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pyU
tabnak.ir/005pyU