ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

روسیه: برنامه‌ای برای دیدار با مقامات آمریکا نداریم

روسیه به پیروزی خود در عملیات ویژه اطمینان دارد اما اینکه این پیروزی از چه طریقی حاصل خواهد شد، به شرایط بستگی دارد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۳۲
| |
882 بازدید
روسیه

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه: هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقامات دولت آمریکا در کرملین طی هفته جاری در دستور کار نیست.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ او گفت: از ورود هواپیمای ترابری ایالات متحده به مسکو اطلاعی نداریم.

روسیه به پیروزی خود در عملیات ویژه اطمینان دارد اما اینکه این پیروزی از چه طریقی حاصل خواهد شد، به شرایط بستگی دارد.

روسیه با تهدید آشکار حملات پهپادی به زیرساخت‌های حیاتی خود مواجه است.

روسیه باید تدابیر لازم برای تضمین امنیت خود را اتخاذ کند.

سیاست تهاجمی و خصمانه غرب علیه روسیه همچنان ادامه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه دیمیتری پسکوف آمریکا مسکو خبر فوری حملات پهپادی
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر غیرمنتظره رئیس CIA به روسیه
ترامپ نام دریاچه آنتاریو در کانادا را تغییر می‌دهد
طرحی که ایران و روسیه پذیرفتنداما آمریکا مانع شد
پوتین: منتظر شروع مذاکرات اوکراین هستیم
هشدار روسیه به تهدیدهای ترامپ علیه ایران
آتش‌ به انبار نفتی مسکو افتاد!
خنثی‌سازی حملات پهپادی به مسکو
واکنش عضو ناتو به عادی‌سازی روابط آمریکا و روسیه
واکنش مسکو به احیای آزمایش‌های اتمی آمریکا
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۲ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pyS
tabnak.ir/005pyS