روسیه به پیروزی خود در عملیات ویژه اطمینان دارد اما اینکه این پیروزی از چه طریقی حاصل خواهد شد، به شرایط بستگی دارد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه: هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقامات دولت آمریکا در کرملین طی هفته جاری در دستور کار نیست.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ او گفت: از ورود هواپیمای ترابری ایالات متحده به مسکو اطلاعی نداریم.

روسیه به پیروزی خود در عملیات ویژه اطمینان دارد اما اینکه این پیروزی از چه طریقی حاصل خواهد شد، به شرایط بستگی دارد.

روسیه با تهدید آشکار حملات پهپادی به زیرساخت‌های حیاتی خود مواجه است.

روسیه باید تدابیر لازم برای تضمین امنیت خود را اتخاذ کند.

سیاست تهاجمی و خصمانه غرب علیه روسیه همچنان ادامه دارد.