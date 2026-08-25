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روایت العربیه از پیشنهاد آمریکا به تهران توسط عاصم منیر

عاصم منیر به طرف ایرانی توضیح داده است که اسلام‌آباد خواهان اجرای دوباره تفاهم اسلام‌آباد است.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۳۱
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پیشنهاد پاکستان به ایران

شبکه سعودی العربیه مدعی شد که فرمانده ارتش پاکستان در جریان سفر به تهران، پیشنهادی از سوی آمریکا برای توقف محاصره و رفع تحریم‌ها در ازای بازگشایی تنگه هرمز را به مقام‌های ایرانی منتقل کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه العربیه به نقل از یک منبع که از آن به عنوان «منبع بلند پایه» نام برده است، ادعا کرد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در سفر خود به تهران پیشنهادی را از سوی آمریکا به مقام‌های ایرانی ارائه کرده است که بر اساس آن، واشنگتن در مقابل بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروه‌های مقاومت در منطقه، توقف محاصره و رفع تحریم‌ها را پیشنهاد داده است.

این منبع افزود: عاصم منیر به طرف ایرانی توضیح داده است که اسلام‌آباد خواهان اجرای دوباره تفاهم اسلام‌آباد است.

بر اساس این گزارش، فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با محسن رضایی، دبیر عالی شورای امنیت ملی تأکید کرده است که پاکستان در این بحران جانب هیچ‌یک از طرف‌ها را نمی‌گیرد و در تلاش است به این بحران پایان دهد. العربیه مدعی شد که در مقابل، محسن رضایی به فرمانده ارتش پاکستان اعلام کرده است که رهبری ایران خواهان دستیابی به راه‌حلی دائمی برای این بحران است. عاصم منیر نیز تأکید کرده است که پاکستان خواهان پایان دائمی جنگ است.

العربیه در ادامه گزارش داد: محسن رضایی به عاصم منیر گفته است که تهران رایزنی‌های داخلی خود را (درباره پیشنهادات مطرح شده) ادامه خواهد داد و به‌زودی پاسخ خود را ارائه می‌کند.

به گفته منبع العربیه، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان قرار است در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران دیدار کند.

العربیه همچنین به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی نیز سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران را «بسیار ثمربخش» توصیف کرده است.

این گزارش درحالی منتشر شده است که بر اساس اعلام ارتش پاکستان، سفر یک‌روزه عاصم منیر به تهران در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک اسلام‌آباد برای پایان دادن به بن‌بست در مذاکرات میان آمریکا و ایران و نیز بررسی مسیرهای دستیابی به صلح پایدار و توقف دائمی بی‌ثباتی در منطقه انجام شده است.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر حل‌وفصل مسائل منطقه‌ای از طریق گفت‌وگو و احترام متقابل میان کشورهای منطقه تاکید داشته و هرگونه مداخله خارجی را عامل بی‌ثباتی و ناامنی در غرب آسیا دانسته است. مقام‌های ایرانی در دیدارهای رسمی بارها آمادگی تهران را برای همکاری با همسایگان به‌منظور تقویت ثبات و امنیت جمعی اعلام کرده‌اند.

مقامات ایران واشنگتن را به نقض اجرای یادداشت‌تفاهم پایان جنگ، از جمله اقدامات آن در تنگه هرمز متهم‌ می‌کنند، و در همین چارچوب روز گذشته در دیدار با مقامات پاکستانی تاکید کردند، آمریکا باید در عمل به تعهداتش بر اساس تفاهم‌نامه بازگشته و به‌ آنها پایبند باشد.
 

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ایران پاکستان آمریکا محاصره دریایی عاصم منیر شهباز شریف فرمانده ارتش پاکستان
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