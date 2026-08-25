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الجزیره: مذاکرات عاصم منیر در ایران سازنده بود

خبرنگار الجزیره به نقل از یک مقام ایرانی تأکید کرد که مذاکرات عاصم منیر در ایران سازنده بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۲۶
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قالیباف و عاصم منیر

 

به گزارش تابناک، علی هاشم خبرنگار الجزیره گفت: یک مقام ارشد ایرانی به من گفت که مذاکرات با فیلد مارشال عاصم منیر سازنده بود و در جریان آن، ایده‌های مفیدی میان طرفین مطرح و تبادل شد؛ با این حال، هیچ پیامی از هیچ‌یک از طرفین به طرف دیگر منتقل نشد.

وی همچنین افزود: هدف این سفر، احیای نقش پاکستان به‌عنوان میانجی میان ایران و ایالات متحده بود.

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محمدباقر قالیباف عاصم منیر مذاکرات پاکستان میانجی
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