الجزیره: مذاکرات عاصم منیر در ایران سازنده بود
خبرنگار الجزیره به نقل از یک مقام ایرانی تأکید کرد که مذاکرات عاصم منیر در ایران سازنده بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۲۶| |
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به گزارش تابناک، علی هاشم خبرنگار الجزیره گفت: یک مقام ارشد ایرانی به من گفت که مذاکرات با فیلد مارشال عاصم منیر سازنده بود و در جریان آن، ایدههای مفیدی میان طرفین مطرح و تبادل شد؛ با این حال، هیچ پیامی از هیچیک از طرفین به طرف دیگر منتقل نشد.
وی همچنین افزود: هدف این سفر، احیای نقش پاکستان بهعنوان میانجی میان ایران و ایالات متحده بود.
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