الجزیره: مذاکرات عاصم منیر در ایران سازنده بود

به گزارش تابناک، علی هاشم خبرنگار الجزیره گفت: یک مقام ارشد ایرانی به من گفت که مذاکرات با فیلد مارشال عاصم منیر سازنده بود و در جریان آن، ایده‌های مفیدی میان طرفین مطرح و تبادل شد؛ با این حال، هیچ پیامی از هیچ‌یک از طرفین به طرف دیگر منتقل نشد.

وی همچنین افزود: هدف این سفر، احیای نقش پاکستان به‌عنوان میانجی میان ایران و ایالات متحده بود.