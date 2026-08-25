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افزایش قیمت دلار و یورو امروز ۳ شهریور ۱۴۰۵

همچنین قیمت این ارز در بازار آزاد خود با افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۰۴ هزار و ۵۶۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۲۰
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1173 بازدید
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۱
دلار

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار حواله‌ای امروز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش همراه بود و از نرخ ۱۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۵۷ و ۴۸۰ تومان رسید.

همچنین قیمت این ارز در بازار آزاد خود با افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۰۴ هزار و ۵۶۰ تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش ۱۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته، از ۱۸۳ هزار و ۵۵۰ تومان به ۱۸۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

قیمت یورو آزاد نیز ضمن تجربه روندی صعودی با نرخ ۲۳۸ هزار و ۱۹۰ تومان در معامله بود.

ارز نرخ حواله‌ای نرخ آزاد روند بازار آزاد
دلار آمریکا

۱۵۷,۴۸۰ تومان

۲۰۴,۵۶۰ تومان

 افزایشی
یورو

۱۸۳,۷۰۰ تومان

۲۳۸,۱۹۰ تومان

 افزایشی

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
1
پاسخ
متاسفانه باید آماده افزایش تدریجی بود ،شاید با قطع سایتها و یا اخبار کوتاه مدت چیز دیگری باشه اما در عمل...
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