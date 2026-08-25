افزایش قیمت دلار و یورو امروز ۳ شهریور ۱۴۰۵
همچنین قیمت این ارز در بازار آزاد خود با افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۰۴ هزار و ۵۶۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۲۰| |
1173 بازدید
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار حوالهای امروز سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش همراه بود و از نرخ ۱۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۵۷ و ۴۸۰ تومان رسید.
همچنین قیمت این ارز در بازار آزاد خود با افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۰۴ هزار و ۵۶۰ تومان رسید.
قیمت یورو امروز
یورو حوالهای امروز با افزایش ۱۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته، از ۱۸۳ هزار و ۵۵۰ تومان به ۱۸۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
قیمت یورو آزاد نیز ضمن تجربه روندی صعودی با نرخ ۲۳۸ هزار و ۱۹۰ تومان در معامله بود.
|ارز
|نرخ حوالهای
|نرخ آزاد
|روند بازار آزاد
|دلار آمریکا
|
۱۵۷,۴۸۰ تومان
|
۲۰۴,۵۶۰ تومان
|افزایشی
|یورو
|
۱۸۳,۷۰۰ تومان
|
۲۳۸,۱۹۰ تومان
|افزایشی
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱