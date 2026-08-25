پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
به گزارش تابناک؛ الحدث به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: فرمانده ارتش پاکستان به ایران پیشنهاد توقف محاصره دریایی و لغو تحریمها را بر اساس تفاهمنامه ارائه کرده است.
واشنگتن در ازای توقف حملات گروههای طرفدار ایران، پیشنهاد توقف محاصره دریایی و لغو تحریمها علیه ایران را مطرح کرده است.
دیدار فرمانده ارتش پاکستان برای ایران روشن کرد که اتهامات مربوط به نقض تفاهمنامه متوجه هر دو طرف است.
عاصم منیر تأکید کرده است که پاکستان در این مناقشه جانب هیچ طرفی را نمیگیرد و برای پایان دادن به بحران تلاش میکند.
عاصم منیر خواستار توقف حملات گروههای مرتبط با ایران شده است.
عاصم منیر به رضایی گفته است که واشنگتن و تهران هر دو مسئول ایجاد مانع در مسیر تفاهمات هستند.
عاصم منیر تأکید کرده است که پاکستان به دنبال آتشبس موقت نیست، بلکه خواهان پایان دائمی جنگ است.
محسن رضایی به منیر گفته است که در صورت هرگونه تشدید تنش جدید، ایران به جنگ ادامه خواهد داد.
محسن رضایی به منیر گفته است که تهران به رایزنیهای خود برای ارائه پاسخ در آینده نزدیک ادامه خواهد داد.
دیداری میان نخستوزیر پاکستان و رئیسجمهور ایران روز دوشنبه در جریان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای برگزار خواهد شد