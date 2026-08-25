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افزایش قیمت طلاوسکه؛ امروز ۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت طلای ۱۸ عیار صعودی شد و سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۲۱ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۱۵
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طلا و سکه

به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا امروز با کاهش ۷ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۶۴۰ (چهار هزار و ششصد و چهل) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۲ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۹۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۲۱ میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۶۱ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.

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طلا سکه بازار طلا اتحادیه طلا و جواهر تابناک ورزشی
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