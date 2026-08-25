مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین

سمیه رفیعی گفت: در وهله اول مجلس به‌طور کلی با هر نوع افزایش قیمت بنزین مخالف است، دولت نیز نباید تمامی ابزار‌های مدیریتی خود برای مدیریت مصرف سوخت را به افزایش قیمت محدود کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ سمیه رفیعی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا طرحی در این زمینه مدیریت مصرف بنزین نهایی شده است گفت: در وهله اول مجلس به‌طور کلی با هر نوع افزایش قیمت بنزین مخالف است، دولت نیز نباید تمامی ابزار‌های مدیریتی خود برای مدیریت مصرف سوخت را به افزایش قیمت محدود کند.

مردم نباید تاوان مشکلات موجود را بدهند

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت، سریع‌ترین راه‌حل برای مدیریت مصرف سوخت محسوب می‌شود اظهار کرد:، اما مردم نباید تاوان برخی مسائل و مشکلات موجود را بدهند و دولت باید از ابزار‌ها و تدابیر مختلفی که در اختیار دارد برای مدیریت مصرف استفاده کند.

با عدم تولید متناسب سوخت مواجه هستیم

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مردم به‌عنوان مهم‌ترین مصرف‌کنندگان سوخت باید در بحث اصلاح مصرف نیز همکاری و همراهی داشته باشند، چراکه شرایط کشور عادی نیست. ما واقعاً با عدم تولید متناسب و همچنین عدم تأمین متناسب با نیاز کشور مواجه هستیم و این‌ها مسائل جدی کشور هستند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه همراهی مردم می‌تواند در مدیریت شرایط موجود راهگشا باشد گفت: در شرایط فعلی، همکاری مردم حقیقتاً می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما اینکه عمده فشار از سوی دولت به مردم وارد شود و به جای استفاده از تمهیدات و تدابیر مختلف، صرفاً فشار بر مردم وارد شود، به نظر ما درست نیست.

هنوز طرحی درباره بنزین نهایی نشده است

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره طرح‌های موجود برای مدیریت مصرف بنزین نیز بیان کرد: طرح‌های متعددی وجود دارد، اما آنچه به‌صورت رسمی و مشخص به مجلس ارائه شده باشد، هنوز وجود ندارد.