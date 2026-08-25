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ساعات کاری ادارات کم شد؛ دو ساعت به نام دورکاری

در راستای مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق کشور، ساعات حضور کارکنان در دستگاه‌های اجرایی تا ۱۵ شهریورماه به ۷ صبح تا ۱۳ کاهش یافت و مقرر شد دو ساعت باقی‌مانده روزانه، به‌صورت دورکاری سپری شود.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۰۸
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2804 بازدید
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۵
معاون سرمایه انسانی

به گزارش تابناک؛ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تصمیمات دولت برای مدیریت مصرف انرژی اعلام کرد که بر اساس بخشنامه صادرشده، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی تا ۱۵ شهریورماه از ساعت ۷ تا ۱۳ خواهد بود و کارکنان باید ۲ ساعت باقی‌مانده از زمان کاری روزانه خود را به‌صورت دورکاری جبران کنند.

سلمانی گفت: در چند سال گذشته با توجه به شرایط اقلیمی کشور و وضعیت انرژی، تصمیماتی درباره ساعات کاری کارکنان و نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی اتخاذ و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: این تصمیمات بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت‌های آب و برق و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و پایداری شبکه‌های برق، آب و گاز اتخاذ می‌شود.

۲ ساعت باقی‌مانده با دورکاری جبران می‌شود

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به بخشنامه فعلی گفت: تا ۱۵ شهریورماه، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است و بخش باقی‌مانده ساعات کاری باید از طریق دورکاری جبران شود.

وی توضیح داد: هر کارمند به‌طور متوسط ۶ ساعت در محل کار حضور خواهد داشت و ۲ ساعت باقی‌مانده از ساعات کاری روزانه باید از طریق دورکاری، کار در منزل یا فعالیت از محلی خارج از اداره جبران شود.

چه‌کسانی در اولویت دورکاری هستند؟

سلمانی با اشاره به ضوابط دورکاری کارکنان گفت: در بخشنامه صادرشده، اولویت دورکاری با بیماران نادر، زنان باردار و زنان دارای فرزند زیر ۶ سال در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: همچنین کارکنانی که ماهیت فعالیت آنها به‌گونه‌ای است که امکان انجام کار به‌صورت غیرحضوری وجود دارد، می‌توانند مشمول دورکاری شوند؛ به‌ویژه افرادی که خدمت مستقیم به مردم ارائه نمی‌کنند و فعالیت آنها در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و امور مشابه است.

به‌گفته وی؛ اجرای این ضوابط با مسئولیت رئیس دستگاه اجرایی مربوطه انجام خواهد شد.

استانداران مسئول تعیین ساعات کاری در استان‌ها

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی همچنین درباره نحوه تعیین ساعات کاری در استان‌ها گفت: مبنای تعیین فعالیت و ساعات کاری در استان‌ها به‌عهده استانداران گذاشته شده و این اختیار به استانداران تفویض شده است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمت‌رسان و واحد‌های عملیاتی که به‌صورت مستقیم به مردم خدمت ارائه می‌کنند، مشمول ضوابط خاص هستند و نحوه فعالیت آنها بر اساس تصمیمات مراجع ذی‌صلاح مربوط تعیین می‌شود.

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برچسب ها
ساعت کاری ادارات سازمان ادارای و استخدامی کشور دورکاری استانداران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
7
پاسخ
بعد از ۱۵ شهریورماه، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ساعت چند تا چند تعیین شده است؟
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
بعد از این تاریخ همه مشکلات کشور رفع می شود و به روال قبل بر می گردیم . گل و بلبل می شود
کیوان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
9
پاسخ
مگه کل تابستون ساعت کار همین نبود ؟!!
پاسخ ها
میم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
بله همین بود
ناشناس
|
Finland
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
2
پاسخ
به صورت دورکاری ساعت 13 راه بیفتند تشریف ببند منزل ساعت 3 میرسند خونه، میشه 2 ساعت به صورت دورکاری، دورکاری یا کامل کل روز باید باشه که طرف علاف رفت و آمد نشه یا اینکه اینجوری به درد خودتون میخوره
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