دامادکُشی در شب عروسی!/ حمله سنگین به خاطر کلاه شاهداماد+ فیلم
صحنه ای که توصیفش را خواهید شنید برای یک عروسی است، اما بیش از شادی عروسی، به صحنهای از جدال میماند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس یک رسم قدیمی از آیینهای قومی کاباردی (از شاخههای چرکس در کشور روسیه)مردان جوان حلقهای تنگ به دور داماد میسازند، دستها به سوی کلاه او دراز میشود و بدنها در هم میپیچد. این صحنه که در یکی از شبکههای اجتماعی با توضیحاتی از یک مراسم کاباردی منتشر شده، بخشی از سنت دیرین این قوم است که با عنوان «اجازه خودکشی» شناخته میشود.
بر اساس روایتی که همراه ویدیو آمده، داماد پس از ادای احترام به بزرگان و دریافت اجازه از آنان، کلاه را بر سر نگه میدارد. دو جوان وظیفه دارند به هر ترتیبی شده - حتی با زدن و زخمی کردن داماد- آن را از سر او بردارند. این اقدام، آزمونی برای سنجش بلوغ، استقامت و قدرت مردانه داماد بهشمار میرود.
دوستان داماد از هر سو او را محافظت میکنند تا در طول مراسم همراهیاش کنند. آنچه در ظاهر به خشونت و کتککاری میماند، در واقع بازماندهای از آیینهای قومی کاباردی (از شاخههای چرکس) است که مردانگی و آمادگی برای زندگی مشترک را به نمایش میگذارد.
با این حال، همان روایت هشدار میدهد که این سنت در برخی موارد از حد گذشته و داماد به شدت مجروح شده است. جوانانی که بیش از توان خود را میآزمایند، گاه آسیب میبینند و آنچه باید نماد غرور باشد، به صحنهای دردناک بدل میشود.
امروزه این رسم، همچون بسیاری از آیینهای کهن، کمرنگتر شده، اما همچنان در برخی مراسمها زنده میماند و نگاهها را به خود خیره میکند.
بسیاری از کاربران ادرباره این حرکت، حیرت زده سئوال میکنند که واقعا داماد چه کار کرده است که باید اینگونه مورد هجوم قرار بگیرد؟!
سرزمین مادری و رسمی امروز چرکسها و کاباردیها روسیه (جمهوریهای قفقاز شمالی) است، اما بخش بزرگی از جمعیتشان به دلیل تبعید تاریخی در ترکیه و کشورهای خاورمیانه زندگی میکنند و هویت قومی خود را حفظ کردهاند.