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دامادکُشی در شب عروسی!/ حمله سنگین به خاطر کلاه شاه‌داماد+ فیلم

وقتی مهمانان با کتک سنگین، داماد را از کاری که کرده، پشیمان می‌کنند! و البته کار به جاهای باریک نیز می‌کشد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۰۳
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4388 بازدید
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۷
رسم عجیب

صحنه ای که توصیفش را خواهید شنید برای یک عروسی است، اما بیش از شادی عروسی، به صحنه‌ای از جدال می‌ماند. 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس یک رسم قدیمی از  آیین‌های قومی کاباردی (از شاخه‌های چرکس در کشور روسیه)مردان جوان حلقه‌ای تنگ به دور داماد می‌سازند، دست‌ها به سوی کلاه او دراز می‌شود و بدن‌ها در هم می‌پیچد. این صحنه که در یکی از شبکه‌های اجتماعی با توضیحاتی از یک مراسم کاباردی منتشر شده، بخشی از سنت دیرین این قوم است که با عنوان «اجازه خودکشی» شناخته می‌شود.

بر اساس روایتی که همراه ویدیو آمده، داماد پس از ادای احترام به بزرگان و دریافت اجازه از آنان، کلاه را بر سر نگه می‌دارد. دو جوان وظیفه دارند به هر ترتیبی شده - حتی با زدن و زخمی کردن داماد- آن را از سر او بردارند. این اقدام، آزمونی برای سنجش بلوغ، استقامت و قدرت مردانه داماد به‌شمار می‌رود.

دوستان داماد از هر سو او را محافظت می‌کنند تا در طول مراسم همراهی‌اش کنند. آنچه در ظاهر به خشونت و کتک‌کاری می‌ماند، در واقع بازمانده‌ای از آیین‌های قومی کاباردی (از شاخه‌های چرکس) است که مردانگی و آمادگی برای زندگی مشترک را به نمایش می‌گذارد.

با این حال، همان روایت هشدار می‌دهد که این سنت در برخی موارد از حد گذشته و داماد به شدت مجروح شده است. جوانانی که بیش از توان خود را می‌آزمایند، گاه آسیب می‌بینند و آنچه باید نماد غرور باشد، به صحنه‌ای دردناک بدل می‌شود.

 امروزه این رسم، همچون بسیاری از آیین‌های کهن، کم‌رنگ‌تر شده، اما همچنان در برخی مراسم‌ها زنده می‌ماند و نگاه‌ها را به خود خیره می‌کند.

تعداد بازدید : 2104
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

بسیاری از کاربران ادرباره این حرکت، حیرت زده سئوال می‌کنند که واقعا داماد چه کار کرده است که باید اینگونه مورد هجوم قرار بگیرد؟!

سرزمین مادری و رسمی امروز چرکس‌ها و کاباردی‌ها روسیه (جمهوری‌های قفقاز شمالی) است، اما بخش بزرگی از جمعیت‌شان به دلیل تبعید تاریخی در ترکیه و کشورهای خاورمیانه زندگی می‌کنند و هویت قومی خود را حفظ کرده‌اند.

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داماد رسم عجیب روسیه مراسم عروسی عروسی عجیب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
17
پاسخ
پایبندی به سنت های ناپسند یکی از عوامل مهم بی فرهنگی برخی جوامع است
َاحمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
9
پاسخ
خیلی خبر مهمی بود. تابی جون، تا میتونی با انتشار اینگونه خبر ها افکار مردم رو متشنج کن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
چه ربطی داره. خبر جالبیه دیگه. برای ایران هم که نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
1
پاسخ
در شهرستان اقلید فارس در دهستان دژکرد روستای چرکس وجود دارد که از قوم چرکس هستند ولی کاملا در فرهنگ لری و ترکی منطقه ذوب شده اند و هویت منطقه را پذیرفته اند اما همچنان چرکس هستند. جهت اطلاع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
4
پاسخ
تابناک خبر داری نون سنگک چنده یا برات بگم 50 هزار تومن شده حالا هی دنبال اخبار جنگولک بازی باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
4
پاسخ
در عوضش در برخی کشورها یه رسمی هست که کلاه رو جوری از سرت برمیدارن که خودت اصلا متوجه نمیشی. البته بعضی وقت ها متوجه میشی ولی نمیتونی از خودت دفاع کنی.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
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