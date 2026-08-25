پیشبینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۳ شهریور
معاملات بازار طلا، سکه و ارز در حالی آغاز میشود که پس از رکوردشکنیهای کمسابقه روز دوشنبه، قیمتها با عقبنشینی از سقفهای تاریخی وارد مرحله تازهای از نوسان شدهاند و نگاه معاملهگران به حمایتهای کلیدی بازار دوخته شده است.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات امروز را آغاز میکند که روز دوشنبه، در ادامه روند صعودی ابتدای هفته، بار دیگر افزایش قیمتها را تجربه کرد و رکوردهای تازهای در بازار به ثبت رسید.
تداوم شرایط «نه جنگ، نه صلح»، نبود سیگنال روشن از گشایش دیپلماتیک و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی، انتظارات تورمی و تقاضا در بازار ارز، طلا و سکه را همچنان بالا نگه داشته است.
در این میان، قطع تجارت با امارات و اعمال دور تازه تحریمها علیه ایران به سیگنال منفی جدید بازار تبدیل شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز از آغاز فشارهای اقتصادی تازه علیه ایران خبر داده و همزمان تهدید کرده است که هرگونه اقدام نظامی علیه نیروهای آمریکایی یا کشورهای حوزه خلیج فارس با واکنش سریع واشنگتن روبهرو خواهد شد.
دلار در تهران و هرات روی سقفهای تازه
روز دوشنبه، دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت ۱۸۶۰ تومانی با رکوردزنی در نرخ ۲۰۲ هزار و ۶۴۰ تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا نرخ ۲۰۳ هزار و ۶۷۰ تومان بالا رفت و سقف تاریخی جدید را فتح کرد. دلار در نهایت در نرخ ۲۰۳ هزار و ۱۸۰ تومان بسته شد. این اسکناس آمریکایی نسبت به نرخ بسته شدن روز قبل افزایش ۲۴۰۰ تومانی داشت.
دلار فردایی هرات معاملات را در نرخ ۱۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان آغاز کرد و در پایینترین نرخ روزانه ۱۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و در بالاترین نرخ روزانه با ثبت رکورد تاریخی جدیدی در نرخ ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و در آخرین معامله فردایی ۲۰۱ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.
رکوردزنی طلا و سکه با دو موتور صعود
بازار طلا و سکه روز دوشنبه نیز به روند صعودی خود ادامه داد و سکه و طلای داخلی رکوردهای تازهای ثبت کردند.
صعود طلای جهانی و رشد نرخ ارز، دو محرک اصلی بازار بودند؛ دلار تا محدوده ۲۰۳ هزار تومان پیش رفت و طلای جهانی نیز در کانال ۴۶۰۰ دلار به روند صعودی خود ادامه داد.
برآیند این تحولات، تمامی اقلام طلا و سکه را به سقفهای جدید رساند؛ هرچند قیمتها در ادامه معاملات اندکی عقبنشینی کردند.
طلای جهانی در کانال ۴۶۰۰ دلار
طلای جهانی بامداد دوشنبه معاملات را با گپ مثبت در نرخ ۴۶۱۰ دلار آغاز کرد، ابتدا تا ۴۶۰۱ دلار عقب نشست و سپس با صعودی آرام تا ۴۶۷۹ دلار بالا رفت. این فلز گرانبها در ساعت ۱۷:۳۰، در نرخ ۴۶۶۶ دلار معامله میشد.
قیمت طلای جهانی در ساعت ۱۷:۳۰ در نرخ ۴۶۶۶ دلار در معامله بود.
رکورد تاریخی تازه برای طلای ۱۸ عیار و آبشده
روز دوشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات را با گپ مثبت ۳۸۵ هزار تومانی با رکوردزنی در نرخ ۲۲ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان آغاز کرد و در ابتدا با افزایش تا نرخ ۲۲ میلیون و ۴۶۱ هزار تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. طلا در نهایت در نرخ ۲۲ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان بسته شد. طلا در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز یکشنبه افزایش ۱۹۶ هزار تومانی را به ثبت رساند.
طلای آبشده نیز معاملات خود را با گپ مثبت یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومانی با رکوردزنی در نرخ ۹۷ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا با افزایش تا نرخ ۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفت و سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رساند. طلای آبشده در نهایت در نرخ ۹۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قرار گرفت.
سکه امامی از ۲۲۳ میلیون تومان عبور کرد
همچنین سکه امامی معاملات را با گپ مثبت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۲۳ میلیون تومان آغاز کرد و در ابتدا تا نرخ ۲۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند.
سکه امامی با تغییر روند تا نرخ ۲۲۱ میلیون تومان پایین آمد و نسبت به نرخ بسته شدن روز یکشنبه رشد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ثبت کرد.
تهدید تازه آمریکا و واکنش قالیباف
شب گذشته، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست خبری از آغاز فشارهای اقتصادی تازه علیه ایران خبر داد و مدعی شد هدف واشنگتن، قطع شریانهای اقتصادی ایران و افزایش انزوای تهران است. او همچنین گفت ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس میگیرد تا آنها را به توقف تعاملات با ایران ترغیب کند و نهادهای دخیل در پولشویی به نمایندگی از ایران نیز ممکن است از نظام مالی مبتنی بر دلار محروم شوند.
در مقابل، محمدباقر قالیباف در واکنش به این تهدیدها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکاییها میدانند که کسی گُندهلافیهای آنها را باور نمیکند» و افزود شرکای تجاری ایران نیز با ارسال پیام اعلام کردهاند که این تهدیدها را «به هیچ جا حساب نمیکنند».
تتر تا ۲۰۲ هزار تومان پیش رفت
قیمت تتر روز دوشنبه ساعت ۵ صبح در محدوده ۱۹۶ هزار و ۶۷۰ تومان معامله میشد و در ادامه تا میانه کانال ۱۹۹ هزار تومان بالا رفت، اما با مقاومت در این محدوده به میانه کانال ۱۹۸ هزار تومان عقب نشست.
تتر پس از این نوسان، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و در میانه معاملات روز دوشنبه با ثبت رکورد تاریخی جدید تا ۲۰۲ هزار تومان بالا رفت. این رمزارز پس از برخورد به این مرز عقبنشینی کرد و تا کف کانال ۲۰۰ هزار تومان پایین آمد. تتر بامداد امروز در کانال ۲۰۱ هزار تومان در نوسان بود و در ساعت ۸:۳۰ صبح در نرخ ۲۰۱ هزار و ۶۵۰ تومان در معامله بود.
هرات سهشنبه را از کانال ۲۰۲ هزار تومان آغاز کرد
دلار فردایی هرات روز سهشنبه معاملات را در نرخ ۲۰۲ هزار و ۶۰۰ تومان آغاز کرد و در ساعت ۸:۳۰ در نرخ ۲۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان در معامله بود.
نوسان طلای جهانی در بامداد سهشنبه
قیمت طلای جهانی عصر روز گذشته در مسیر نزولی قرار گرفت و شب تا نرخ ۴۶۲۸ دلار کاهش یافت و با حمایت از این مرز تغییر روند داد و تا نرخ ۴۶۹۵ دلار در ساعت ۴ صبح سهشنبه رسید. طلا با مقاومت از این مرز بار دیگر نزولی شد و در ساعت ۸:۳۰ صبح در نرخ ۴۶۲۷ دلار در معامله بود.
طلای جهانی در ساعت ۸:۳۰ صبح سهشنبه در نرخ ۴۶۲۷ دلار در معامله بود.
قیمت طلا و سکه در معاملات صبح سهشنبه
همچنین براساس نرخهای سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران در ساعت ۸:۳۰ صبح سهشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان و طلای آبشده ۹۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان نرخگذاری شد. سکه امامی نیز ۲۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.
پیشبینی قیمت دلار، طلا و سکه امروز؛ اصلاح پس از رکورد یا آغاز موج جدید افزایش؟
بازار پس از رکوردشکنیهای سنگین روز دوشنبه، امروز در نقطه حساسی قرار گرفته است. عقبنشینی قیمتها از سقفهای تاریخی نشان میدهد بخشی از معاملهگران پس از رشد پرشتاب روز گذشته وارد فاز شناسایی سود شدهاند، اما تداوم ریسکهای سیاسی و تحریمی همچنان اجازه نمیدهد تقاضای احتیاطی بهطور کامل از بازار خارج شود. از نگاه تحلیلگران، معاملات امروز بیش از آنکه یکطرفه باشد، میتواند میدان آزمون حمایتهای جدید بازار باشد.
در بازار دلار، محدوده ۲۰۰ هزار تومان همچنان مهمترین مرز حمایتی کوتاهمدت محسوب میشود. تا زمانی که قیمت بالای این سطح نوسان کند، احتمال بازگشت تقاضا و حرکت دوباره به سمت سقفهای روز گذشته وجود دارد. در این سناریو، محدوده ۲۰۳ هزار و سپس ۲۰۵ هزار تومان مقاومتهای پیشروی دلار خواهند بود. اما از دست رفتن حمایت ۲۰۰ هزار تومانی میتواند اصلاح قیمت را ابتدا به محدوده ۱۹۸ هزار تومان و در ادامه به کانالهای پایینتر بکشاند.
طلای ۱۸ عیار نیز پس از ثبت رکورد ۲۲ میلیون و ۴۶۱ هزار تومان، با عقبنشینی از سقف مواجه شد و همین موضوع اهمیت محدوده ۲۲ میلیون تومان را افزایش داده است. تحلیلگران این سطح را حمایت نخست بازار میدانند و معتقدند حفظ آن میتواند زمینه بازگشت طلا به محدوده ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را فراهم کند. عبور از این مقاومت نیز میتواند مسیر حرکت به سمت کانال ۲۳ میلیون تومان را باز کند؛ در مقابل، شکست حمایت ۲۲ میلیون تومان میتواند طلا را تا محدوده ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب براند.
عامل تعیینکننده برای بازار طلا همچنان رفتار همزمان دلار و اونس جهانی است. طلای جهانی پس از نوسان در محدوده ۴۶۰۰ دلار نشان داده که همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و در صورت بازگشت دوباره به سمت مقاومتهای بالاتر، میتواند بخشی از فشار اصلاحی طلای داخلی را خنثی کند. بنابراین اگر دلار بالای مرز ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند و طلای جهانی نیز حمایتهای خود را حفظ کند، احتمال ماندگاری طلای ۱۸ عیار در محدودههای بالای ۲۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
سکه امامی نیز پس از برخورد با سقف تاریخی ۲۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وارد مسیر اصلاح شد و اکنون محدوده ۲۱۹ تا ۲۲۰ میلیون تومان به منطقه حمایتی مهم آن تبدیل شده است. از نگاه تحلیلگران، حفظ این محدوده میتواند زمینه بازگشت سکه به سمت ۲۲۳ میلیون تومان و آزمایش دوباره سقف تاریخی را فراهم کند. در صورت عبور از این مرز، مقاومت بعدی در محدوده ۲۲۵ میلیون تومان قرار میگیرد، اما شکست حمایت ۲۱۹ میلیون تومانی میتواند قیمت را به سمت محدوده ۲۱۷ میلیون تومان هدایت کند.
در مجموع، تحلیلگران معتقدند بازار امروز پس از رشدهای کمسابقه روز دوشنبه، احتمالاً با نوسان و احتیاط بیشتری دنبال خواهد شد. با این حال، تا زمانی که حمایت ۲۰۰ هزار تومانی دلار، ۲۲ میلیون تومانی طلای ۱۸ عیار و محدوده ۲۱۹ میلیون تومانی سکه امامی حفظ شود، سناریوی بازگشت قیمتها و تلاش دوباره برای رسیدن به سقفهای تاریخی همچنان روی میز خواهد بود؛ اما شکستهشدن این حمایتها میتواند نشانهای از عمیقتر شدن اصلاح پس از رکوردشکنی اخیر باشد.