حمله باندهای مسلح در هائیتی با ۴۷ کشته





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان ملل اعلام کرد: در حمله شبانه باندهای مسلح به محله‌ای مشرف به پایتخت هائیتی، دست‌کم ۴۷ نفر کشته و ۲۲ نفر زخمی شدند. این حمله که حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت محلی آغاز شد، خشم ساکنان را برانگیخت و آنها خواستار تقویت تدابیر امنیتی شدند.



دولت هائیتی این حمله را «جنایتی هولناک» خواند و وعده تقویت امنیت را داد، اما ساکنان خواستار کناره‌گیری رئیس پلیس محلی شدند و گفتند نیروهای پلیس نتوانستند از قربانیان که تنها چند دقیقه با مقر پلیس فاصله داشتند، محافظت کنند.آمار قربانیان ممکن است تغییر کند.