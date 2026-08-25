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نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی

خیابان «پندار» به نام اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، نام‌گذاری شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۹۶
| |
8763 بازدید
|
۱۱
اکبر عبدی

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ در صحن شورای شهر تهران از خانواده مرحوم اکبر عبدی تقدیر شد. همچنین خیابان «پندار» به نام اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، نام‌گذاری شد

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اکبر عبدی شورای شهر تهران معبر بازیگر تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
6
20
پاسخ
واقعاً هم حرکت خیلی شایسته ای هست. روح این هنرمند عزیزمان هم شاد باد. خیلی راحت و بی پروا زندگ کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
این قدر اسامی معابر رو تغییر ندید مشکلات برای مردم درست میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
22
پاسخ
چرا تا زنده هستن اینکارو نمی کنیذ.مگه چندتا هنرپیشه ی بزرگ داریم
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
3
9
پاسخ
ما مردم مرده پرستیم
بابایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
8
پاسخ
لطفا تا هنرمندان زنده هستن یادشونو گرامی بدارید
نا خودشونم احساس قدردانی را ببینن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
5
پاسخ
احسنت واقعا کارتون العاده ای انجام دادید آقای عبدی به گردن این مردم حق دارند روحش قرین رحمت الهی
ناشناس
|
Japan
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
9
پاسخ
یادمون نرفته بعد فیلم آدم برفی با مرحوم عبدی چه رفتاری داشتید حالا خیابان به اسمش میکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
4
پاسخ
امثال مرحوم اکبر عبدی برای فرهنگ سازی نعمت هستند باید قدرشون رو دانست.
متاسفانه ما مرده پرستیم. تا زنده اند ارزش قاءل بشین . بعد از مردن حتما خود مردم به نیکی یاد خواهند کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
3
پاسخ
تا زنده هستیم تقدیر کنید بعد از مرگ سهراب نوش دارو گرون و کمیاب شده و اصلش گیر نمیاد !
آتنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
1
پاسخ
روح مرحوم اکبر عبدی شاد باشه واقعا از چهره های کمدین معروف وماندگار خواهد بود

نامگذاری معبر به نام مرحوم عبدی کاری ستودنی هست آیندگان ما باید بشناسند چهره های سرشناس و به یادماندنی کشورمون رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
1
پاسخ
این تغییر اسامی اشتباه پرتکرار
الان من که ساکن تهران هستم نمی‌دونم اتوبان خرازی، یا فهمیده با چه می‌دونم باکری کدومش جاده قدیم میشه یا جاده مخصوص با اتوبان تهران کرج
اسم اتوبان های مخصوص و قدیم خیلی بهتر بود و هنوز هم استفاده میشه
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