نامگذاری معبری به نام اکبر عبدی
خیابان «پندار» به نام اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، نامگذاری شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۹۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ در صحن شورای شهر تهران از خانواده مرحوم اکبر عبدی تقدیر شد. همچنین خیابان «پندار» به نام اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، نامگذاری شد
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
واقعاً هم حرکت خیلی شایسته ای هست. روح این هنرمند عزیزمان هم شاد باد. خیلی راحت و بی پروا زندگ کرد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
لطفا تا هنرمندان زنده هستن یادشونو گرامی بدارید
نا خودشونم احساس قدردانی را ببینن
نا خودشونم احساس قدردانی را ببینن
احسنت واقعا کارتون العاده ای انجام دادید آقای عبدی به گردن این مردم حق دارند روحش قرین رحمت الهی
یادمون نرفته بعد فیلم آدم برفی با مرحوم عبدی چه رفتاری داشتید حالا خیابان به اسمش میکنید
امثال مرحوم اکبر عبدی برای فرهنگ سازی نعمت هستند باید قدرشون رو دانست.
متاسفانه ما مرده پرستیم. تا زنده اند ارزش قاءل بشین . بعد از مردن حتما خود مردم به نیکی یاد خواهند کرد
متاسفانه ما مرده پرستیم. تا زنده اند ارزش قاءل بشین . بعد از مردن حتما خود مردم به نیکی یاد خواهند کرد
تا زنده هستیم تقدیر کنید بعد از مرگ سهراب نوش دارو گرون و کمیاب شده و اصلش گیر نمیاد !
روح مرحوم اکبر عبدی شاد باشه واقعا از چهره های کمدین معروف وماندگار خواهد بود
نامگذاری معبر به نام مرحوم عبدی کاری ستودنی هست آیندگان ما باید بشناسند چهره های سرشناس و به یادماندنی کشورمون رو
نامگذاری معبر به نام مرحوم عبدی کاری ستودنی هست آیندگان ما باید بشناسند چهره های سرشناس و به یادماندنی کشورمون رو