خیابان «پندار» به نام اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، نام‌گذاری شد.

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ در صحن شورای شهر تهران از خانواده مرحوم اکبر عبدی تقدیر شد. همچنین خیابان «پندار» به نام اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، نام‌گذاری شد