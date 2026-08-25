افتتاح ۲۳۰۰ پروژه آموزشی تا مهرماه

وزیر آموزش و پرورش از اختصاص ۵ میلیارد تومان برای تامین تجهیزات آموزشی، ۳ میلیارد تومان برای تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و اجرای ۱۵ هزار مترمربع آسفالت در مدارس خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علیرضا کاظمی شامگاه دوشنبه در نخستین روز از هفته دولت، در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان طارم که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: زنجان سرزمین شور و شعور حسینی و عشق به اهل‌بیت (ع) است و از نظر جایگاه دینی، مذهبی، علمی و برخورداری از مفاخر، موقعیتی ارزشمند دارد.

وی با اشاره به وفاداری مردم استان زنجان به آرمان‌های انقلاب اسلامی افزود: مردم ولایت‌مدار و متدین این استان در ۴۶ سال گذشته وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده‌اند و برای پیگیری و کمک به مجموعه درخواست‌های مطرح‌شده تلاش خواهیم کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه برادر شهید است، گفت: تلاش می‌کنم در نظام تعلیم‌وتربیت به‌گونه‌ای فعالیت کنم که شرمنده شهدا نباشم.

کاظمی نظام تعلیم‌وتربیت را یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت دانست و تصریح کرد: آینده کشور، آموزش‌وپرورش است و اگر امروز اقتدار و موفقیت جمهوری اسلامی ایران را شاهد هستیم، بخش مهمی از آن مرهون تلاش‌های مظلومانه معلمان و جامعه تعلیم‌وتربیت است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای کم‌رنگ جلوه دادن دستاورد‌های کشور گفت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند جایگاه، منزلت و دستاورد‌های نظام تعلیم‌وتربیت و جمهوری اسلامی ایران را کوچک و مشکلات را بزرگ نشان دهند که جامعه باید نسبت به این موضوع هوشیار باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت ادامه راه شهدا اظهار کرد: ایمان، اخلاص و توکل به خدا حتی در اوج بحران‌ها، راز موفقیت در ادامه راه شهداست.

وی عدالت‌خواهی، مقابله با ظلم، مردم‌داری و اتکا به مردم را از دیگر شاخصه‌های مهم مدیران جمهوری اسلامی برشمرد و افزود: رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی، حضور و پشتیبانی مردم است.

کاظمی با تأکید بر ضرورت تقویت امید در جامعه گفت: باید به مردم امید بدهیم و اجازه ندهیم در تلاطم مشکلات و گرفتاری‌ها، موفقیت‌های نظام کم‌رنگ و مشکلات برجسته شود.

وی افزود: همه ما باید عامل وحدت باشیم و در حمایت از میدان و دیپلماسی و نیز پشتیبانی از مجموعه‌هایی که دشمن تلاش می‌کند میان آنها تفرقه ایجاد کند، هوشیاری لازم را داشته باشیم.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در شرایط محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها بیان کرد: آموزش‌وپرورش در سخت‌ترین شرایط کشور یکی از بهترین سال‌های خود را پشت سر گذاشته و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه آموزشی در آستانه مهرماه، با کمک استانداران، مسئولان محلی و مجموعه‌های مختلف افتتاح خواهد شد.

وی گفت: اتفاقات خوبی در حوزه عمران، بهسازی و توسعه فضا‌های آموزشی رخ داده و امروز آموزش‌وپرورش در صدر توجه حاکمیت و دولت قرار دارد.

کاظمی با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی افزود: کیفیت در آموزش‌وپرورش باید ما را به مقصد عالی، یعنی تربیت انسان‌های مومن، توانمند و مسئولیت‌پذیر برساند.

وی معیشت معلمان را از اولویت‌های وزارت آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: معیشت فقط حقوق نیست؛ ساماندهی نیروی انسانی و پرداخت‌های مختلف نیز بخشی از این موضوع است که اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.

پیگیری مطالبات نیرو‌های نهضتی، طرح امین و پیش‌دبستانی

وزیر آموزش‌وپرورش درباره مطالبات نیرو‌های نهضتی، طرح امین و پیش‌دبستانی اظهار کرد: بخشی از این دغدغه‌ها در حال پیگیری است، اما قانون در برخی موارد اختیار لازم را به وزیر آموزش‌وپرورش نداده و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌توانند برای رفع بخشی از مسائل کمک کنند.

وی درباره خوابگاه شبانه‌روزی چورزق نیز گفت: این موضوع باید تعیین تکلیف شود و یا خوابگاه بازسازی و توسعه می‌یابد یا در صورت نیاز، تخریب و از نو احداث خواهد شد.

کاظمی از اختصاص ۵ میلیارد تومان برای تامین تجهیزات آموزشی، ۳ میلیارد تومان برای تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و اجرای ۱۵ هزار مترمربع آسفالت در مدارس خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه هوشمندسازی مدارس افزود: ۲ میلیارد تومان نیز برای این حوزه اختصاص می‌یابد و می‌توان از ظرفیت مولدسازی برای تامین منابع و توسعه زیرساخت‌های آموزشی استفاده کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش درباره کلینیک فرهنگیان طارم گفت: اگر ساختمان این کلینیک تحویل شود، برای تکمیل و تجهیز آن کمک خواهیم کرد تا بتواند خدمات لازم را به فرهنگیان ارائه دهد.

وی درباره اردوگاه فرهنگیان نیز تصریح کرد: این موضوع باید در شورای برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش شهرستان بررسی و تأیید شود و پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها و استاندارد‌های لازم، برای صدور مجوز آن اقدام خواهد شد.

میانگین مدارس تخریبی کشور ۳۰ درصد است

کاظمی با اشاره به وضعیت مدارس تخریبی در استان زنجان گفت: میانگین مدارس نیازمند بازسازی در کشور حدود ۳۰ درصد است و باید با بررسی دقیق وضعیت شهرستان‌ها، مدارسی که در بدترین شرایط قرار دارند و نیازمند بازسازی فوری هستند، در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: مدارس دارای شرایط نامناسب باید برای قرار گرفتن در برنامه بازسازی سال آینده معرفی شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش از حمایت برای توسعه فضا‌های ورزشی در طارم خبر داد و گفت: برای هر شهرستان دو زمین چمن ورزشی در نظر گرفته‌ایم و برای توسعه امکانات ورزشی شهرستان طارم نیز کمک خواهیم کرد.

عدالت آموزشی در زنجان با توسعه زیرساخت‌ها دنبال می‌شود

ذبیح‌اله تاراسی نیز در این جلسه اظهار کرد: آموزش‌وپرورش استان زنجان با تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم‌وتربیت، برنامه‌های تحولی خود را با جدیت دنبال می‌کند.

وی سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و بازگرداندن جایگاه شایسته معلم را از رویکرد‌های اصلی این دستگاه دانست و افزود: طرح‌های مختلفی برای توانمندسازی فرهنگیان و بهبود فرایند آموزش در کشور طراحی و اجرا شده است که اجرای آنها در استان زنجان نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان، طرح اجتماعات یادگیری و سفر‌های یادگیری را از جمله برنامه‌های تحول‌آفرین در نظام تعلیم‌وتربیت عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها با هدف ارتقای توانمندی حرفه‌ای معلمان و بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در استان در حال اجراست.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد استان تصریح کرد: همراهی استاندار زنجان، معاونان استانداری، به‌ویژه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، در تامین اعتبارات، پیگیری مطالبات آموزش‌وپرورش در سطح ملی و تصمیم‌گیری‌های استانی، زمینه‌ساز پیشبرد بخشی از برنامه‌های این حوزه بوده است.

تاراسی افزود: دستاورد‌های ماه‌های اخیر آموزش‌وپرورش زنجان، حاصل تلاش شبانه‌روزی فرهنگیان و کارکنان این مجموعه در کنار حمایت‌های دولت و مسئولان استان است که در قالب یک حرکت منسجم و هماهنگ دنبال شده است.

وی توسعه فضا‌های آموزشی را از برنامه‌های مهم استان برشمرد و گفت: ده‌ها پروژه مدرسه‌سازی اجرا شده و قرارداد‌های متعددی نیز برای احداث فضا‌های جدید آموزشی به امضا رسیده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان ادامه داد: هوشمندسازی کلاس‌های درس در نقاط مختلف استان با گستردگی در حال انجام است و انتظار می‌رود این روند در شهرستان طارم نیز با سرعت و جدیت بیشتری تداوم یابد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان اظهار کرد: هزاران فرهنگی و دانش‌آموز زنجانی در برنامه‌های پژوهشی، علمی و مهارتی آموزش دیده‌اند که نتیجه آن، کسب رتبه‌های برتر کشوری در جشنواره‌های علمی، ورزشی، پرورشی و پژوهشی بوده است.

تاراسی کسب نخستین مدال طلای جهانی ریاضی به نام استان زنجان را یکی از افتخارات ارزشمند دانش‌آموزان استان دانست و بیان کرد: این موفقیت بیانگر ظرفیت علمی، استعداد‌های درخشان و تلاش مشترک دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های زنجانی است.

وی افزایش پوشش تحصیلی، توسعه هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و اجرای احکام مربوط به رتبه‌بندی فرهنگیان را از دیگر اقدامات آموزش‌وپرورش استان برشمرد و افزود: برنامه‌های این دستگاه برای گسترش عدالت آموزشی و بهبود کیفیت تعلیم‌وتربیت با قوت ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای آموزش‌وپرورش در طارم گفت: همراهی مسئولان محلی، بخشداران، شهرداران و دهیاران در اجرای طرح‌های آموزشی این شهرستان ارزشمند است و تداوم این همکاری‌ها، مسیر تحقق اهداف آموزش‌وپرورش طارم را هموارتر می‌کند.