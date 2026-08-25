خبر خوش وزیر اقتصاد درباره کالابرگ!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حمایت از خانوارها و تقویت معیشت مردم، محور دیگری از برنامه‌های دولت است، اظهار داشت: دولت پیش‌تر وعده داده بود که در صورت افزایش قیمت کالاهای موجود در سبد کالابرگ، از مردم حمایت کند و همچنان بر اجرای این برنامه تأکید دارد.

وی افزود: البته در ماه‌های ابتدایی سال، به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی، به‌ویژه در پی آسیب‌دیدن زیرساخت‌های مرتبط با گاز، منابعی که طبق قانون بودجه برای تأمین کالابرگ در نظر گرفته شده بود، تحت تأثیر قرار گرفت. با این حال، منابع مورد نیاز از مسیرهای دیگری تأمین شد تا اجرای طرح کالابرگ ادامه پیدا کند.

وزیر اقتصاد گفت: ان‌شاءالله از نیمه دوم سال، برای بخشی از اقشار جامعه، افزایش حمایت‌ها را اعمال خواهیم کرد. رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود بر این موضوع تأکید کرده‌اند و دولت در حال نهایی‌کردن برنامه اجرایی آن است.