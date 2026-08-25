ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

خبر خوش وزیر اقتصاد درباره کالابرگ!

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی اقشار از نیمه دوم سال خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۹۳
| |
2981 بازدید
|
۲۱
افزایش کالابرگ

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حمایت از خانوارها و تقویت معیشت مردم، محور دیگری از برنامه‌های دولت است، اظهار داشت: دولت پیش‌تر وعده داده بود که در صورت افزایش قیمت کالاهای موجود در سبد کالابرگ، از مردم حمایت کند و همچنان بر اجرای این برنامه تأکید دارد. 

وی افزود: البته در ماه‌های ابتدایی سال، به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی، به‌ویژه در پی آسیب‌دیدن زیرساخت‌های مرتبط با گاز، منابعی که طبق قانون بودجه برای تأمین کالابرگ در نظر گرفته شده بود، تحت تأثیر قرار گرفت. با این حال، منابع مورد نیاز از مسیرهای دیگری تأمین شد تا اجرای طرح کالابرگ ادامه پیدا کند.

 وزیر اقتصاد گفت: ان‌شاءالله از نیمه دوم سال، برای بخشی از اقشار جامعه، افزایش حمایت‌ها را اعمال خواهیم کرد. رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود بر این موضوع تأکید کرده‌اند و دولت در حال نهایی‌کردن برنامه اجرایی آن است. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
رقم کالابرگ افزایش کالابرگ وزیر اقتصاد خبر فوری سیدعلی مدنی‌زاده
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بررسی فوری صلاحیت وزیر اقتصاد
خبر جدید وزیر کار درباره افزایش کالابرگ
پیشنهاد افزایش تا دو برابری کالابرگ الکترونیکی
زمان شارژ کالابرگ تیر ماه
خبر خوش رییس جمهوری برای دارندگان سهام عدالت
رقم کالابرگ چه میزان افزایش می‌یابد؟!
مرغ گرم رفت، مرغ منجمد آمد!
چه زمانی رقم کالابرگ افزایش می‌یابد؟
وزیر اقتصاد به جای پاسخ گویی به مجلس سوال پرسید!
کالابرگ خانوارهای دارای این کد ملی فعال شد
پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان علیه رأی اعتماد مدنی‌زاده
اختلاف تکان‌دهنده کالابرگ و هزینه زندگی!
رقم کالابرگ تغییر کرد + جزئیات
توضیح همتی درباره احتمال افزایش کالابرگ
میزان کالابرگ دهک‌های پایین افزایش می‌یابد
خبر جدید درباره افزایش رقم کالابرگ
نامه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد اعلام وصول شد
مدیریت مرزها به گمرک سپرده شد
نظر کمیسیون اقتصادی درباره برنامه‌های مدنی‌زاده
موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر پیشنهادی اقتصاد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
49
پاسخ
الان اکثر مردم دیگه زیر خط فقرن با این دو زار اضافه کردن کالابرگ هم قرار نیست اتفاق خوشایندی برای ما مردذم بیوفته جمع کنید لطفا این بساط رو خسته شدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Singapore |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اوایل با همین کالابرگ میرفتم خرید دو نوبت خرید میکردم که بتونم دستم بگیرم و حمل کنم الان میرم یکبار خرید یک دستم هم چیزی نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
ضرب مثل معروف !!!!!!!! بزک نمیر بهار میاد!!!!! کمپزه با خیار میاد!!!!!! مصداق حرف امروز این وزیر هست
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
38
پاسخ
200 هزار تومان خبر خوش یکم فکر کنید بعد تیتر بزنید ، یک دلار اضافه شده خبر خوشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
گور پدر دلار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
27
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
بزرک نمیر بهار بیاد.....
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
20
پاسخ
حالا چرا به این قشر خاص اشاره نکرده بگه شامل چه کسانی میشه.
چرا کلی گویی.
با این وضعیت گرونی بهتر هست عادلانه بین همه توزیع بشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
بین همه نه آن شخصی که ویلا دارد خودروی لوکس دارد. مال دارد نباید کاربرگ بگیرید. به همه دادن باز اول اشتباه بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
ناشناس 1029
بنده خدا کجای کاری
این روزها پراید هم شده ماشین لوکس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
13
پاسخ
ابتدای کالابرگ روغن جامد ۵کیلو ۴۶۰هزارتومان بود ،،الان چنده؟؟؟کالابرگ اون موقع ۱میلیون و الآنم ۱میلیون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
24
پاسخ
این بیشتر توهین بود تا خبر خوش
kh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
12
پاسخ
البتهه فرامووووش نکردیم که قرار بود کالابرگ جبران آزاد سازی قیمتها و مثلا انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و در نهایت مصرف کننده واقعی باشد؛ حالا بعد از گذشت یکسال از ماجرا که ما هم یادمان رفت و حکایت یارانه 45000 تومانی دوباره تکرار می شود و کم کم افراد از کالابرگ ریزش می کنند و به این صورت همه چیز از جیب مردم آزادسازی می شود..
اینو بفرستید برای خانم مهاجرتی !!!
بیکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
9
پاسخ
خبر خوش؟ یادم نمیاد اخرین بار کی خبر خوش شنیدم. بدبختی مردم شده خبر خوش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
3
پاسخ
وظیفه ذاتی و قانونی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی بوده و حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی لاجرم سبب افزایش قدرت خرید و ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه مردم شده و دیگر نیازی به دریافت کالا برگ نخواهند داشت و نکته دیگر این است که اقدام و خبررسانی طرح های حمایتی مانند کالا برگ از وظایف قانونی وزرات تعاون و رفاه اجتماعی بوده و هیچ ربطی ربطی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ندارد که هر دو در چند روز اخیر خبر افزایش مبلغ کالابرگ را به مردم اطلاع رسانی کرده تا قصورشان در انجام وظیفه ذاتی و قانونی خود که همان حفظ ارزش پول ملی است را به حاشیه ببرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
6
پاسخ
خجالت داره بخدا. بزک نمیر بهارمیاد. متاسفم.
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟
افزایش شدید قیمت طلا در ۱ شهریور ۱۴۰۵
تخم‌ مرغ برای کبد مفید است یا مضر؟
ایران «سلاحی قدرتمندتر از بمب اتم» پیدا کرد/ دستیابی به توافق جدید میان ایران و آمریکا آسان نخواهد بود
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
فال حافظ؛ اول شهریور ۱۴۰۵ برای متولدین هر ماه
خلیج فارس، نامی که تاریخ تغییرش نمی دهد؛ عراق باید مواضع خود را اصلاح کنند
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟
ازدواج زودهنگام چه تاثیری بر سلامت روان دارد؟
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۱ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pxp
tabnak.ir/005pxp