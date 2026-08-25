عکس: مراسم بزرگداشت شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای

مسجد دانشگاه صنعتی شریف میزبان آیین بزرگداشت شهیده «سیده بشری حسینی خامنه‌ای» بود. در این مراسم که با حضور جمعی از دانشگاهیان و ارادتمندان به مقام شهدا برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیده والامقام، بر تداوم راه ایشان و پاسداشت ارزش‌های متعالی که در مسیر آن گام برداشته بودند، تأکید شد. عکس: زهرا فراست