عکس: برگزیدگان مسابقه عکاسی اروپا ۲۰۲۶

«جوایز عکاسی اروپا» در سال ۲۰۲۶ با گردآوری بیش از ۱۰۰ هزار اثر از عکاسان حرفه‌ای و آماتور ۱۲۴ کشور، مجموعه‌ای تماشایی از لحظات ناب جهان را پیش روی مخاطبان قرار داد؛ آثاری خلاقانه در حوزه‌هایی چون هنر، مستند، حیات‌وحش، سفر، معماری و عکاسی خیابانی که هرکدام روایتی متفاوت از طبیعت، انسان و زندگی ارائه می‌کنند. در ادامه، ۲۰ عکس برگزیده این رقابت بین‌المللی را مرور می‌کنیم.