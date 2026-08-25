عکس: برگزیدگان مسابقه عکاسی اروپا ۲۰۲۶
«جوایز عکاسی اروپا» در سال ۲۰۲۶ با گردآوری بیش از ۱۰۰ هزار اثر از عکاسان حرفهای و آماتور ۱۲۴ کشور، مجموعهای تماشایی از لحظات ناب جهان را پیش روی مخاطبان قرار داد؛ آثاری خلاقانه در حوزههایی چون هنر، مستند، حیاتوحش، سفر، معماری و عکاسی خیابانی که هرکدام روایتی متفاوت از طبیعت، انسان و زندگی ارائه میکنند. در ادامه، ۲۰ عکس برگزیده این رقابت بینالمللی را مرور میکنیم.
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