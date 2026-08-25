بررسی یک ادعا با اولین اشتباه؛ دانیال ایری بازیکن هزار میلیاردی پرسپولیس
دانیال ایری برای هر فصل ۲۰۰ میلیارد برای پرسپولیس آب میخورد که در بازار امروز ارز نزدیک به یک میلیون دلار است، اما با نوسان ارز که به صورت روزانه و ساعتی است، امکان دارد این عدد در سال آینده یا سال پنجم قرارداد، حتی کمتر از ۵۰۰ هزار دلار شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تراکتور و پرسپولیس که تا دقیقه ۹۰ بدون گل دنبال میشد؛ با این حال تعویضهای سرمربی دو تیم برعکس شد که مهدی تارتار دانیال ایری را به ترکیب اضافه کرد که با یک دفع توپ اشتباه برای تراکتور موقعیت گل ساخت و جواد نکونام تومیسلاو استراکال را به زمین فرستاد که از اولین اشتباه مدافع جدید سرخپوشان نهایت بهره را برد و با یک ضربه والی گل پیروزیبخش میزبان را به ثمر رساند.
البته، موضوع اشتباه دانیال ایری جایی پررنگ شد که حضور او در پرسپولیس با سختی زیادی همراه بود و در نهایت هم با سر و صدای بسیار بیشتری با سرخپوشان تهرانی قرارداد بست. مدافعی که در لیست تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ هم حضور داشت و به عنوان بازیکن ملیپوش به پرسپولیس پیوست و از همینرو مشخص بود که بازیکن گرانی هم باشد. با این حال اشتباه او باعث شد روی رقم انتقال او به پرسپولیس تمرکز بیشتری شود و حالا اشتباه او به اشتباه هزار میلیاردی نامگذاری شده است.
این ادعایی است که از چند روز پیش مطرح شده که حضور دانیال ایری در تیم تهرانی، برای پرسپولیس هزار میلیارد آب خورده است. برخی هم عدد انتقال او را دلاری عنوان کردهاند که عددی بالغ بر ۳ میلیون دلار است، اما اصل ماجرا چیست؟ پیگیریهای خبرنگار تابناک در خصوص رقم انتقال و همچنین قرارداد ایری نشان میدهد که عدد هزار میلیارد نزدیک به عددی است که در قرارداد ایری وجود دارد، اما این عدد به قراردادی ۵ ساله (۱+۴) مربوط میشود.
پرسپولیس برای انتقال ایری از نساجی، بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان برای رضایتنامه این بازیکن هزینه کرد. برخی منابع در باشگاه پرسپولیس به خبرنگار تابناک اعلام کردهاند که قرارداد سال اول او ۷۰ میلیارد است که براساس توافق، هر سال ۳۰ درصد به این مبلغ اضافه میشود. بنابراین رقم قرارداد ایری برای هرسال که تمدید قرارداد سال پنجم توافقی است، در ادامه میآید:
- رضایتنامه: ۱۶۰ میلیارد
- سال اول: ۷۰ میلیارد
- سال دوم: ۹۱ میلیارد
- سال سوم: ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
- سال چهارم: ۱۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون
- سال پنجم: ۱۹۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون
- مجموع: ۷۹۳ میلیارد تومان
اگرچه این محاسبه صرفاً با استعلامی است که خبرنگار تابناک از باشگاه پرسپولیس داشته، اما برخی مدعی هستند که این قرارداد آپشنهایی هم دارد که در نهایت عدد نهایی را به هزار میلیارد میرساند. با تصور درست بودن این ادعا، یعنی دانیال ایری برای هر فصل ۲۰۰ میلیارد برای پرسپولیس آب میخورد که در بازار امروز ارز نزدیک به یک میلیون دلار است، اما با نوسان ارز که به صورت روزانه و ساعتی است، امکان دارد این عدد در سال آینده یا سال پنجم قرارداد، حتی کمتر از ۵۰۰ هزار دلار شود.
مدیران باشگاه پرسپولیس همچنین این ادعا را مطرح میکنند که خرید دانیال ایری به عنوان مدافعی جوان و ملیپوش که حتی امکان ترانسفر او وجود دارد، صرفه اقتصادی داشته و حتی برای رضایتنامه او، مبلغ دلاری را در قرارداد گنجاندهاند تا در صورتی که این بازیکن مشتری خارجی داشت، بتوانند از محل فروش او به درآمد هم برسند.
در نهایت، باید بازگشت به وضعیت بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران؛ جایی که تابناک در گزارشی با عنوان «اصابت موشک جنگ به سفره دلالها؛ زمان برهکشان فوتبالیست ایرانی با مدیر برنامه وطنی!» به بالا رفتن بی دلیل قراردادها اشاره داشت. اینکه اصلاً بازیکنان حال حاضر فوتبال ایران با کیفیتی که دارند، چقدر در بازار ارزش دارند؟