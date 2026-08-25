افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی و معیشتی و رسیدن تورم این بخش به ارقام سنگین، حالا پای وزیر اقتصاد را به یک سؤال صریح در مجلس باز کرده است؛ سؤالی که ادبیات آن نیز متفاوت از پرسش‌های معمول پارلمانی است و مستقیماً نحوه مواجهه وزیر با وضعیت معیشتی مردم را به چالش کشیده است.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از طرح سوال خود از مدنی زاده وزیر اقتصاد خبر داد.

بر اساس نامه‌ای که در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس تنظیم شده، سؤال از سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.

محور سؤال، وضعیت نقدینگی، تورم اقلام خوراکی و معیشتی و نحوه مواجهه وزیر اقتصاد با فشار اقتصادی واردشده بر مردم است؛ موضوعی که می‌تواند وزیر را ناگزیر به ارائه توضیح درباره سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت کند.

در متن سؤال، علاوه بر اشاره به افزایش شدید تورم، نسبت به نحوه اظهارنظر و رفتار وزیر در جلسات مرتبط با نرخ دلار نیز انتقاد شده و از او خواسته شده است در برابر وضعیت دشوار معیشتی کارگران و بازنشستگان، پاسخ‌گو باشد.

ادبیات صریح این سؤال نشان می‌دهد که نماینده سؤال‌کننده، صرفاً به دنبال ارائه یک گزارش آماری نیست و نحوه مواجهه مسئولان اقتصادی با مشکلات مردم را نیز محل پرسش قرار داده است.

این نخستین بار نیست که موضوع عملکرد اقتصادی و فشار معیشتی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود و پیش‌تر نیز روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده دورود و ازنا، موضوعات اقتصادی را از مسیر سؤال از وزیر اقتصاد دنبال کرده بود.

اکنون باید دید وزیر اقتصاد در کمیسیون تخصصی چه پاسخی برای این پرسش‌ها خواهد داشت و آیا توضیحات او می‌تواند نماینده سؤال‌کننده را قانع کند یا این پرونده وارد مراحل بعدی نظارت پارلمانی خواهد شد.

عنوان دقیق سؤال نماینده از وزیر اقتصاد، بدون هیچ حذف یا تغییر، به این شرح است:

«نقدینگی را به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان رساندید و تورم سالانه قیمت اقلام معیشتی و خوراکی به ۱۴۰ درصد و بسیاری از شاخص هایی که کمر مردم را شکسته. چه کار دارید می کنید؟ چرا هنوز لبخند بر لب شماست؟ لب آقای مدنی زاده چه اتفاق اسفناک دیگری باید بیفتد که شما به لبخندهای تلخ و جوک های بی مزه تان در جلسات در مورد نرخ دلار دست بردارید و در برابر سفره های خالی بازنشستگان و کارگران گران شریف شرمنده شوید و حداقل یک عذرخواهی رسمی بکنید.»