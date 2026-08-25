عکس: برندگان مسابقه عکاسی BMC سال ۲۰۲۶

مسابقه عکاسی سالانه مجلات BMC Ecology and Evolution و BMC Zoology با معرفی برگزیدگان سال ۲۰۲۶، جلوه‌هایی چشم‌نواز از تنوع حیات روی زمین و تلاش پژوهشگران برای شناخت و حفاظت از طبیعت را به نمایش گذاشت؛ در این دوره، «سریتام کومار ستی» با ثبت تصویری خلاقانه از یک سنجاقک‌بال‌نازک نارنجی‌دم با عنوان «پنجره‌هایی به‌سوی تالاب‌ها»، جایزه برنده اصلی را از آن خود کرد.