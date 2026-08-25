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کد خبر: ۱۳۹۱۳۷۹
بازدید: ۴۲۹۸

عکس: برندگان مسابقه عکاسی BMC سال ۲۰۲۶

مسابقه عکاسی سالانه مجلات BMC Ecology and Evolution و BMC Zoology با معرفی برگزیدگان سال ۲۰۲۶، جلوه‌هایی چشم‌نواز از تنوع حیات روی زمین و تلاش پژوهشگران برای شناخت و حفاظت از طبیعت را به نمایش گذاشت؛ در این دوره، «سریتام کومار ستی» با ثبت تصویری خلاقانه از یک سنجاقک‌بال‌نازک نارنجی‌دم با عنوان «پنجره‌هایی به‌سوی تالاب‌ها»، جایزه برنده اصلی را از آن خود کرد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مسابقه عکاسی BMC مسابقه عکاسی برگزیدگان سریتام کومار ستی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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