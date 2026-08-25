مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵

ماه شهریور امسال از نظر تقویم مذهبی و تاریخی بسیار پرمحتوا است، زیرا با ایام ربیع الاول و تولد پیامبر اکرم (ص) همزمان شده و مناسبت‌های ملی متعددی را نیز در خود جای داده است.

به گزارش تابناک؛ ماه شهریور ۱۴۰۵، ششمین ماه از سال خورشیدی و آخرین ماه فصل تابستان، از شنبه ۱ شهریور آغاز می‌شود و در چهارشنبه ۳۱ شهریور به پایان می‌رسد. این ماه ۳۱ روز دارد و مصادف با ماه‌های آگوست و سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی است.

ماه شهریور امسال از نظر تقویم مذهبی و تاریخی بسیار پرمحتوا است، زیرا با ایام ربیع الاول و تولد پیامبر اکرم (ص) همزمان شده و مناسبت‌های ملی متعددی را نیز در خود جای داده است. در مجموع، این ماه ۷ روز تعطیل رسمی دارد.

تعطیلات شهریور ۱۴۰۵

شهریور ۱۴۰۵ در مجموع ۵ روز تعطیل دارد که چهار روز آن جمعه و یک روز نیز تعطیلی رسمی غیرجمعه است. تنها تعطیلی رسمی غیرجمعه این ماه، یکشنبه ۸ شهریور است که به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) در تقویم ثبت شده است.

مناسبت‌های مهم و روز‌های ویژه شهریور ۱۴۰۵

شهریور ماه شامل مناسبت‌های تاریخی، ملی، مذهبی و فرهنگی متعددی است که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

مناسبت‌های علمی و فرهنگی

۱ شهریور، شنبه: روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک. این روز به پاس خدمات این دانشمند بزرگ ایرانی در حوزه پزشکی و فلسفه گرامی داشته می‌شود.

۵ شهریور، چهارشنبه: روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی و روز داروسازی. همچنین این روز به عنوان روز کشتی نیز شناخته می‌شود.

۱۱ شهریور، چهارشنبه: روز صنعت چاپ، گرامیداشت نقش صنعت چاپ در توسعه فرهنگ و دانش.

۱۳ شهریور، جمعه: روز تعاون، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، روز علوم پایه و روز مردم شناسی. به دلیل تقارن با جمعه، این روز تعطیل است.

۲۱ شهریور، شنبه: روز سینما، گرامیداشت هنر هفتم و فعالان این عرصه.

۲۷ شهریور، جمعه: روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار، شاعر نامدار ایرانی.

مناسبت‌های تاریخی و ملی

۲ شهریور، یکشنبه: آغاز هفته دولت و سالروز شهادت سید علی اندرزگو در سال ۱۳۵۷.

۳ شهریور، دوشنبه: سالروز اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان در سال ۱۳۲۰.

۶ شهریور، جمعه: روز وقف، ترویج فرهنگ وقف و امور خیریه. به دلیل تقارن با جمعه تعطیل است.

۸ شهریور، دوشنبه: سالروز انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در سال ۱۳۶۰ و روز مبارزه با تروریسم.

۱۰ شهریور، چهارشنبه: روز بانکداری اسلامی، سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲.

۱۲ شهریور، جمعه: روز مبارزه با استعمار انگلیس و سالروز شهادت رییسعلی دلواری، همچنین روز بهورز.

۱۷ شهریور، چهارشنبه: سالروز قیام ۱۷ شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست مأموران رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷.

۱۹ شهریور، جمعه: سالروز وفات آیت الله سید محمود طالقانی، اولین امام جمعه تهران در سال ۱۳۵۸.

۲۰ شهریور، شنبه: سالروز شهادت دومین شهید محراب، آیت الله مدنی به دست منافقان در سال ۱۳۶۰.

۳۰ شهریور، سه شنبه: روز گفت وگوی تمدن ها، گرامیداشت تعامل و همکاری بین فرهنگ ها.

۳۱ شهریور، چهارشنبه: سالروز آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ و آغاز هفته دفاع مقدس.

مناسبت‌های مذهبی

۲ شهریور، یکشنبه: ولادت حضرت رسول اکرم (ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت.

۷ شهریور، جمعه: ولادت حضرت رسول اکرم (ص) به روایت شیعه (۱۷ ربیع الاول) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، مؤسس مذهب جعفری.

۱۳ شهریور، جمعه: سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم.

۱۴ شهریور، شنبه: سالروز شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی در سال ۱۳۶۰.

۱۶ شهریور، دوشنبه: سالروز صلح امام حسن (ع)، یکی از رویداد‌های مهم تاریخ اسلام.

۲۴ شهریور، چهارشنبه: سالروز ولادت حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع).

۲۸ شهریور، دوشنبه: شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به روایتی و ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع).

۳۰ شهریور، سه شنبه: سالروز وفات حضرت معصومه (س)