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آیا بنزین گران می‌شود؟ موضع نهایی مجلس!

مجلس با هر نوع افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و تأکید ما بر این است که از راهکار‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف باید استفاده شود.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۷۳
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1419 بازدید
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۷
قیمت بنزین

سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا طرحی در این زمینه مدیریت مصرف بنزین نهایی شده است گفت: در وهله اول مجلس به‌طور کلی با هر نوع افزایش قیمت بنزین مخالف است، دولت نیز نباید تمامی ابزارهای مدیریتی خود برای مدیریت مصرف سوخت را به افزایش قیمت محدود کند.

مردم نباید تاوان مشکلات موجود را بدهند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت، سریع‌ترین راه‌حل برای مدیریت مصرف سوخت محسوب می‌شود اظهار کرد: اما مردم نباید تاوان برخی مسائل و مشکلات موجود را بدهند و دولت باید از ابزارها و تدابیر مختلفی که در اختیار دارد برای مدیریت مصرف استفاده کند.

با عدم تولید متناسب سوخت مواجه هستیم

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مردم به‌عنوان مهم‌ترین مصرف‌کنندگان سوخت باید در بحث اصلاح مصرف نیز همکاری و همراهی داشته باشند، چراکه شرایط کشور عادی نیست. ما واقعاً با عدم تولید متناسب و همچنین عدم تأمین متناسب با نیاز کشور مواجه هستیم و این ها مسائل جدی کشور هستند.

در شرایط کنونی همکاری مردم حقیقتا کمک کننده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه همراهی مردم می‌تواند در مدیریت شرایط موجود راهگشا باشد گفت: در شرایط فعلی، همکاری مردم حقیقتاً می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما اینکه عمده فشار از سوی دولت به مردم وارد شود و به جای استفاده از تمهیدات و تدابیر مختلف، صرفاً فشار بر مردم وارد شود، به نظر ما درست نیست.

هنوز طرحی درباره بنزین نهایی نشده است

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره طرح‌های موجود برای مدیریت مصرف بنزین نیز بیان کرد: طرح‌های متعددی وجود دارد، اما آنچه به‌صورت رسمی و مشخص به مجلس ارائه شده باشد، هنوز وجود ندارد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
5
پاسخ
راهکار غیر قیمتی یعنی چه؟ باید دقیق توضیح دهند وگرنه ادعا و حرف توخالی فایده ای ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
یعنی اینکه یک مثقال سهمیه بنزین تبدیل به نیم مثقال سهمیه بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
همش بازی با کلماته. سهمیه مردم میشه ۱۰ لیتر بقیه اش آزاد لیتری ۸۰۰۰۰ تومن. سهمیه هم داری نمیتونی بگی قیمت بنزین آزاد شده. همچنان هم لگن پرمصرف داخلی و آشغال چینی رو به سه برابر قیمت جهانی باید بخری و حقوقت هم ۱۰۰ دلاره
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
3
پاسخ
این چه بساطی است که سر ملت پیاده میکنید اقا هر سال مبلغی مثلا 2000 ریال اگر گذاشته بودید روی قیمت بنزین اینقدر حرف وحدیث نبود
ناشناس
|
France
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
5
پاسخ
مردم نباید تاوان بدن؟!!!
ببخشید تا حالا کی تاوان داده؟
مجلس رو بدن چت جی پی تی، بهتر کشور اداره میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
3
پاسخ
مدیریت مصرف یعنی چی؟ درصد قاچاق هم به نسبت مصرف عدد ناچیزی هست وفق اعلام نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس که روز 2 میلیون لیتر ذکر شده . مردم هم که بعلت نبود وسایل نقلیه عمومی برای رفت و آمد به سرکار خودرو می برند و نه بنزین و آتش میزنند و نه در خانه ذخیره می کنند . مدیریت مصرف یعنی پیاده برن سر کار ؟ واضح بیان کنید مردم اجرا کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
6
پاسخ
مجلس ۴ درصدی فقط بلده به مردم فشار بیاره. میترسن واردات خودروهای بروز هیبریدی بدون تعرفه های نجومی رو آزاد کنن که مبادا سهم و سودشون از فروش آشغالهای داخلی که عامل اصلی مصرف زیاد بنزین هستن کم بشه
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