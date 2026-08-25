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هشدار هواشناسی برای ۱۲ استان

امروز وزش باد شدید، در برخی نقاط همراه با گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس، اصفهان، مرکزی، قم، کرمانشاه و ایلام با هشدار هواشناسی سطح زرد همراه است.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۷۲
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هواشناسی

به گزارش تابناکن؛ کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: «امروز بارش پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد موقتی در برخی مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات مرکزی پیش‌بینی می‌شود. بارش در این مناطق تا پنجشنبه ادامه دارد.»

کارشناس هواشناسی افزود: «در این مدت در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و جنوب فارس نیز در ساعات عصرگاهی بارش پراکنده همراه با رعد و برق انتظار می‌رود.» به گفته گودرزی، تا پایان هفته در دیگر مناطق کشور آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود.

اختلال در تردد‌های جاده‌ای در این استان‌ها

نوار شرقی کشور در ۵ روز آینده وزش باد شدید موقتی را تجربه می‌کند. گودرزی افزود: «در این مدت در برخی مناطق شمال شرق، جنوب شرق، مرکز و جنوب وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. در این مناطق کاهش کیفیت هوا نیز رخ می‌دهد.»

امروز وزش باد شدید، در برخی نقاط همراه با گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس، اصفهان، مرکزی، قم، کرمانشاه و ایلام با هشدار هواشناسی سطح زرد همراه است.

مخاطرات این پدیده شامل احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقتی، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید، اختلال در تردد‌های جاده‌ای، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی است.

هشدار زرد برای تنگه هرمز

تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم است. افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان در تنگه هرمز با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد همراه است.

مخاطرات این هشدار شامل احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد‌های دریایی و تردد قایق‌های صیادی است. در این شرایط، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی و تردد شناور‌های سبک و نیمه‌سنگین توصیه می‌شود.

افزایش ۲.۲ درجه‌ای میانگین دمای کشور

در ساعات عصرگاهی در بخش‌های غرب و جنوبی استان تهران، افزایش وزش باد شدید موقتی انتظار می‌رود. بیشینه دمای امروز در تهران ۳۵ درجه است که نسبت به روز گذشته ۳ درجه کاهش داشته است.

گودرزی گفت: «بیشینه دمای تهران تا پایان هفته بین ۳۶ و ۳۷ درجه متغیر است.»

گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان می‌دهد میانگین دمای کشور در یک هفته اخیر نسبت به دوره بلندمدت، ۲.۲ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است. بیشترین افزایش دما مربوط به استان خراسان رضوی با ۳.۷ درجه و استان خراسان جنوبی با ۳.۲ درجه بوده است. کمترین افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت، با ۰.۶ درجه، در استان کردستان ثبت شده است. استان تهران در این مقایسه افزایش ۲.۶ درجه‌ای داشته است.

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