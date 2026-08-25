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اصرار دولت بر حفظ وزرای ضعیف / توپ تغییر کابینه در زمین مجلس

در حالی که رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده دولت برنامه و قصدی برای تغییر کابینه ندارد، به نظر می‌رسد حالا مسئولیت تصمیم‌گیری درباره تغییر احتمالی برخی وزرا عملاً به مجلس واگذار شده است؛ رویکردی که می‌تواند بهارستان را در برابر این پرسش قرار دهد که در صورت ضرورت تغییر، سراغ کدام اعضای کابینه خواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۷۱
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3650 بازدید
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۱۶

اصرار دولت بر حفظ وزرای ضعیف / توپ تغییر کابینه در زمین مجلس

به گزارش تابناک، موضع اخیر دولت درباره ادامه فعالیت اعضای کابینه در شرایطی مطرح می‌شود که عملکرد برخی وزارتخانه‌ها طی ماه‌های گذشته با انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس و افکار عمومی همراه بوده است. دولت در حالی بر حفظ ترکیب فعلی تأکید دارد که اگر قرار باشد تغییری در کابینه صورت بگیرد، بر اساس این موضع، ابتکار عمل نه از سوی پاستور، بلکه از مسیر مجلس و ابزارهای قانونی آن دنبال خواهد شد.

اکنون سؤال اصلی این است که اگر دولت تصمیمی برای ترمیم کابینه ندارد و تغییرات احتمالی را به مجلس واگذار می‌کند، بهارستان در گام بعدی سراغ کدام وزرا خواهد رفت؟ آیا نمایندگان برای برخی وزارتخانه‌ها که عملکرد آنها محل انتقاد بوده، از ابزار سؤال و استیضاح استفاده خواهند کرد یا دولت ترجیح می‌دهد پیش از رسیدن کار به مرحله استیضاح، درباره عملکرد و ادامه فعالیت برخی وزرا تصمیم دیگری بگیرد؟

در این میان، وزرایی که پیش‌تر از سوی نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند بیش از دیگر اعضای کابینه در معرض پرسش قرار دارند. موضوعاتی مانند عملکرد اقتصادی، وضعیت معیشت، مسکن، انرژی، کشاورزی و برخی حوزه‌های اجرایی، از جمله محورهایی است که می‌تواند مبنای ارزیابی دوباره عملکرد وزرا در مجلس قرار گیرد و مشخص کند کدام وزیر باید برای ادامه کار خود از بهارستان رأی اعتماد مجدد بگیرد.

به نظر می‌رسد با موضع صریح دولت، توپ اکنون در زمین مجلس است؛ مجلسی که باید میان ادامه وضع موجود، مطالبه اصلاح عملکرد وزرا یا استفاده از ابزار استیضاح یکی را انتخاب کند. حالا باید دید نمایندگان در برابر این واقعیت که دولت خود را متقاضی تغییر کابینه نمی‌داند، چه تصمیمی خواهند گرفت و نخستین کارت‌های مجلس برای تغییر احتمالی کابینه در جیب چه وزرایی خواهد بود.

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مجلس دولتی کابینه خبر فوری تابناک دولت پزشکیان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
14
پاسخ
ضعیف‌ترین وزیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
خانم صادق و
وزیر اموزش و پرورش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
میدری میدری میدری میدری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
3
10
پاسخ
ضعیف ترین کابینه تاریخ ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
13
پاسخ
مگه وزیر قوی هم داریم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
10
پاسخ
میدری ضعیف ترین وزیر کار بعد از انقلاب را بردارذید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
3
12
پاسخ
میدری باید بره بازنشستگان و کارگران دارن داغون میشن بابا بخدا همه اش تقصیر جنگ نیست اکثرش بی عرضگی و ضعف مدیریت هست
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
2
10
پاسخ
کابینه دولت خودسر و از هم گسیخته شده.هر وزیری کار خودشو می‌کنه نه از رییس‌جمهور حساب می برن نه از مجلس.باید کاری کرد.تا کی مردم باید تاوان بدن.🤔
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
مجلس باید کاری کنه تا بفهمند کت تن کی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
3
8
پاسخ
آقای پزشکیان نباید درمورد وزیران ضعیف خود خصوصادرمورد خانم سخنگو ومعاونت راهبردی خود که اخیرا باعث ایجاد التهاب در جامعه شده آن مسامحه بخرج دهد دراین شرایط حساس استفاده از وزرای ناکارآمدبه عدم اعتماد عموم به دولت بیشتر ازاین دامن خواهد زد
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
3
13
پاسخ
علی مدنی زاده هیچ کاری برای اقتصاد نکرد.وضعیت معیشتی مردم بدتر و بدتر ،رقم کالا برگ هم ناچیز.اصلا حرف شو نزن!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
حتی زورش نرسید مدیرعامل و هیات مدیره شرکت دولتی بیمه را تغییر دهد بطوریکه در مجموعه بیمه دولتی افرادیکه حتی یک روز سابقه کاری ندارند را بعنوان مدیران ستاد و مدیران شعب و مدیران استانها انتخاب کرده اند و فقط لابیگری جهت منافع شخصی و در بوق و کرنا کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
5
پاسخ
وزیر هر کاری دوست داشت انجام بده نه مجلس کاری به کارش داشته باشه نه هیچکی این که نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
7
پاسخ
مشکل اصلی کابینه نیست رییس کابینه است تا هست کشور و ملت آب خوش از گلویشان پایین نخواهد رفت هر روز بدتر اردیروز .
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