ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

دلار 200 هزارتومانی تومنی موقتی است؟!

در این گزارش مروری داریم بر تیتر مهمترین روزنامه‌های صبح امروز. با ما باشید.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۶۸
| |
2830 بازدید
|
۷
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه مرور روزنامه ها روزنامه های صبح خبر فوری روزنامه تابناک
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دکه روزنامه های امروز
آماده مرگ ناگهانی باشید
جنجال در روزنامه‌های امروز ۱ تیر
توافق جنجالی در روزنامه‌های امروز
هدف حمله احمدی نژاد نبود
جنجال در روزنامه‌های صبح امروز ۲۳ خرداد
جنجال در روزنامه‌های امروز ۲۵ خردادماه
چی دادیم؟ چی گرفتیم؟
جنجال در روزنامه‌های امروز ۱۲ اردیبهشت
اخبار جنجالی در روزنامه‌های امروز ۱۱ خرداد
سه خلبان ایرانی در قطر
سرنوشت اورانیوم ایران
خواهران بدخیم!
جنجال در روزنامه های امروز 27 اردیبهشت
جنجال در روزنامه‌های صبح امروز ۷ اردیبهشت
جنجال در روزنامه‌های امروز ۲۱ خرداد
مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز 25 تیرماه
تندروها اقلیتی با صدای بلند هستند
پیشخوان روزنامه های سه شنبه 6 خرداد 1404
جنجال در روزنامه‌های صبح امروز ۵ اردیبهشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
22
پاسخ
آره موقتی است!،کو تا یک میلیون تومان!.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
22
پاسخ
آره موقتی هست چون دو روز دیگه میشه ۲۵۰ هزار تومن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
مرسی ارادتمندم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
17
پاسخ
بله دلار دویست تومنی موقتیه چون بعدش قرار باز بالا بره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
7
پاسخ
دقیقا درسته. موقتی
قبلا هم این صجبتها رو میکردن.
تجربه هم ثابت کرده به سمت افزایش ته کاهش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
8
پاسخ
هر بار دلار جهش داشته حضرات اعلام کردن موقتی هست و ما این قیمت را قبول نداریم و…… اما نتنها قیمت ها کاهش نیافت بلکه جهش های بلندتری پیدا کرد
بنابراین منتظر کاهش قیمت نباشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
0
5
پاسخ
معلومه که موقتیه. تازه اولشه تا ۸۰۰ تومن هم جا داره
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟
افزایش شدید قیمت طلا در ۱ شهریور ۱۴۰۵
تخم‌ مرغ برای کبد مفید است یا مضر؟
ایران «سلاحی قدرتمندتر از بمب اتم» پیدا کرد/ دستیابی به توافق جدید میان ایران و آمریکا آسان نخواهد بود
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
فال حافظ؛ اول شهریور ۱۴۰۵ برای متولدین هر ماه
خلیج فارس، نامی که تاریخ تغییرش نمی دهد؛ عراق باید مواضع خود را اصلاح کنند
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟
ازدواج زودهنگام چه تاثیری بر سلامت روان دارد؟
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۱ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pxQ
tabnak.ir/005pxQ