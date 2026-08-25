دلار 200 هزارتومانی تومنی موقتی است؟!
در این گزارش مروری داریم بر تیتر مهمترین روزنامههای صبح امروز. با ما باشید.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۶۸| |
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گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
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انتشار یافته: ۷
آره موقتی هست چون دو روز دیگه میشه ۲۵۰ هزار تومن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
دقیقا درسته. موقتی
قبلا هم این صجبتها رو میکردن.
تجربه هم ثابت کرده به سمت افزایش ته کاهش
قبلا هم این صجبتها رو میکردن.
تجربه هم ثابت کرده به سمت افزایش ته کاهش
هر بار دلار جهش داشته حضرات اعلام کردن موقتی هست و ما این قیمت را قبول نداریم و…… اما نتنها قیمت ها کاهش نیافت بلکه جهش های بلندتری پیدا کرد
بنابراین منتظر کاهش قیمت نباشید
بنابراین منتظر کاهش قیمت نباشید