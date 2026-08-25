رشوه نجومی آمریکا برای کودتا در ایران رد شد

یک فرمانده نظامی ایرانی، پیشنهاد میلیارد دلاری آمریکا برای کودتا و راه اندازی شورش در ایران را رد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، لری جانسون، تحلیلگر سیاسی معروف آمریکا نوشت که ترامپ به یکی از فرماندهان نظامی ایران پیشنهاد داده تا با دریافت میلیاردها دلار رشوه و حمایت سیاسی، علیه ساختار قدرت در ایران شورش کند و کنترل اوضاع را به دست گیرد؛ اما این فرمانده قاطعانه این پیشنهاد را رد کرده است.

پیشتر، برخی رسانه‌ های خارجی گزارش داده بودند که ترامپ از طریق یکی از همسایگان ایران، پیامی برای سردار وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، ارسال کرده است. با این حال، مشخص نیست که این ادعای جدید با آن گزارش‌ های تأیید نشده ارتباطی دارد یا کاملاً بی‌ربط است.