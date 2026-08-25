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پیت هگست: گزینه نظامی در تنگه هرمز محتمل است

وزیر جنگ آمریکا گفت که آمریکا استفاده از نیروی نظامی در این تنگه یا هر نقطه دیگری را منتفی نمی‌داند.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۶۰
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1947 بازدید
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گزینه نظامی

«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد: استفاده از نیروی نظامی در تنگه هرمز یا هر نقطه دیگری را منتفی نمی‌دانیم.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی که کارنامه قابل قبولی در نظامی‌گری ندارد، این بار با اظهار نظر در حوزه اقتصادی مدعی شد: ما می‌دانیم که ایران نمی‌تواند فشار را تحمل کند و اقتصاد این کشور در یک چرخه نزولی قرار دارد.

وزیر جنگ آمریکا بدون اشاره به کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز مدعی شد: تهران می‌داند که ما کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم و محاصره ما را نمی توان شکست، اما نفت از طریق این تنگه جریان دارد.
 

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پیت هگست گزینه نظامی تنگه هرمز خبر فوری محاصره دریایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
1
5
پاسخ
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