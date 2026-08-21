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درگیری مرزبانان سراوان با گروهک مسلح

مرزبانان هنگ مرزی سراوان، با اتکا به اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی خود، شب گذشته تحرکات یک گروهک مسلح را که قصد ورود غیرقانونی به خاک کشور و انجام اقدامات خرابکارانه را داشتند، شناسایی کردند.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۸۸
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سردار منتظر المهدی

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری پلیس؛ سردار سعید منتظر المهدی افزود: مرزبانان هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، شب گذشته تحرکات یک گروهک مسلح که قصد ورود غیرقانونی به کشور و انجام اقدامات خرابکارانه داشتند را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این عملیات، مسیر ورود عناصر مسلح را مسدود کردند و در جریان درگیری، ضمن مقابله با آنان، یکی از عناصر این گروهک را به هلاکت رساندند.

منتظرالمهدی در پایان گفت: اعضای باقی‌مانده گروهک پس از مواجهه با واکنش مرزبانان، از محل متواری شدند و به سمت خاک کشور مقابل گریختند. در پاکسازی محل درگیری، مقادیری سلاح و تجهیزات ارتباطی کشف و ضبط شد.

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سردار منتظرالمهدی خرابکارانه عناصر مسلح سراوان
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