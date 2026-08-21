به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه ملت صبور ایران روز‌های شیرین و تلخی را سپری کردند، گفت: مردم ایران با قلبی مجروح و دیدگانی اشکبار، اما با روحی لبریز از امید، اراده‌ای پولادین و برآمده از عشق به اسلام و ایران در کنار رزمندگان غیور ارتش و سپاه ایستادند و نقش ایرانیان را در امنیت «مردم پایه» به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه آتش موشک‌ها، پهپاد‌های ارتش و سپاه، آفند و پدافندی نیرو‌های مسلح سبب برتری تحسین برانگیز در برابر دو قدرت اتمی جهان شد، تصریح کرد: این قدرت برآمده از دانش و ایمان نیرو‌های دفاعی کشور به رخ جهانیان کشیده شد و سبب شد توازن قوا را به نفع محور مقاوم ایران تغییر دهد و تثبیت کند که سرپرست وزارت دفاع در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه امروز به بخشی از قدرت نظامی و دفاعی کشور اشاره کرد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به وحدت مثال زدنی قوای سه گانه برای مقابله با ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: همچنین تلاش بی وقفه دولتمردان، برای گشودن گره‌ها حاصل از تهاجم ارتش آمریکا و متحدانش، در کنار همراهی بی نظیر ایرانیان در برون رفت از محدودیت‌ها، فصل نوینی از همدلی و وفاق ملی را به نمایش گذاشت و اراده هیات رژیم حاکمه آمریکا را در هم شکست و رژیم سفاک صهیونیسیتی را به فروپاشی سیاسی نزدیک کرد.

تحریم‌ها و تهاجم نظامی به سکوی افزایش اقتدار ایران تبدیل شد

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه به یاری خداوند همراه با وحدت و انسجام ملی و پیوند مستحکم ملت و دولت، از تنگنا‌های اقتصادی با عزت و قدرت عبور خواهیم کرد، افزود: تحریم‌های نخ نما شده و تهاجم نظامی آمریکا که می‌خواست ایران را تحقیر، تسلیم و تجزیه و زیرساخت‌های کشور را نابود کند، به سکوی پرش و افزایش اقتدار ایران تبدیل شد که این اقتدار برآمده از دانش، فناوری، ایمان و وحدت ملی است.

وی تاکید کرد: ایرانیان باردیگر رئیس جمهور بی کفایت و هیات حاکمه آمریکا را در برابر نگاه شرق و غرب تحقیر خواهند کرد.

لزوم همکاری مردم و نظام سلامت برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته وحدت و روز پزشک، برخی دستاورد‌های نظام سلامت پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تشریح کرد و یادآور شد: نظام سلامت به سمت عدالت و کاهش هزینه مردم برای دستیابی به سلامت حرکت می‌کند و «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» یکی از اقدامات ضروری برای ارتقا نظام سلامت کشور است که در این زمینه ضروری است مردم و دست‌اندرکاران نظام سلامت برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده همکاری کنند.

ابوترابی‌فرد درباره عملکرد نظام سلامت در شرایط بحرانی کشور، گفت: این نظام در بحران، ۶۶ هزار مجروح جنگی را درمان می‌کند و با جابه‌جایی حدود ۸ میلیون نفر در کشور به دلیل جنگ، زنجیره تأمین دارو و تجهیزات را حفظ می‌کند. حتی در جنگ اجازه نمی‌دهد واکسیناسیون، مراقبت از مادران باردار و درمان بیماران مزمن متوقف شود.

نظام درمان در جایگاه بسیار ممتاز و برجسته‌ای قرار دارد

وی درباره سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: او که در ارتقای نظام سلامت کشور نقش مهمی داشته است، می‌گوید برای جنگ دوم و سوم تحمیلی آماده بودند و هر آنچه برای تأمین سلامت و درمان لازم بود و در داخل نداشت، بیش از اندازه نیاز وارد کردند. همچنین

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به فداکاری یکی از پرستاران گفت: در گزارشی آمده بود پرستاری در میناب که فرزندش در مدرسه بود و آن مدرسه بمباران شده بود و او نگران حال فرزندش بود، محل مأموریت خود را ترک نکرد، در درمانگاه ماند و به خدمات خود ادامه داد. این اقدام مایه افتخار و سربلندی کشور است و امروز نظام درمان کشور از نظر زیرساخت‌ها و نیروی انسانی عالم، توانا و کارآمد، در جایگاه بسیار ممتاز و برجسته‌ای قرار دارد.

رتبه نخست ایران در تولید علم پزشکی میان کشور‌های اسلامی

ابوترابی‌فرد درباره دستاورد‌های علمی حوزه سلامت توضیح داد: در تولید علم و دانش، نظام سلامت کشور در میان ۵۷ کشور اسلامی رتبه نخست را دارد و در میان ۱۵ تا ۱۷ کشور اول دنیا قرار گرفته است. همچنین حدود ۳۹۰ هزار پزشک، دندانپزشک، داروساز و فعال در سایر رشته‌ها در حوزه‌های آموزشی و درمانی حضور دارند.

وی بااشاره به خودکفایی کشور در حوزه پزشکی گفت: ایران در حوزه آموزش و درمان به خودکفایی رسیده و مطلقاً نیاز به اعزام بیمار به خارج از کشور ندارد. حتی برای طی دوره‌های علمی و تخصصی، در هیچ رشته‌ای نیاز به اعزام به خارج از کشور نیست. در حالی که روز‌های قبل از انقلاب حتی پزشک عمومی به تعداد کافی در کشور نبود.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران خاطرنشان کرد: در دوران انقلاب تغییر بنیادین در ظرفیت‌های علمی، درمانی و نیروی انسانی کشور ایجاد شد که همه این ثمرات ناشی از انقلاب اسلامی ایران است.

به گزارش ایرنا، خطیب نماز جمعه تهران در خطبه اول گفت: خداوند پیامبرانی مبعوث کرد که در دست آنها کتاب، دانش و علم بود و خداوند متعال کتاب را در دست بندگان برگزیده خود قرار داد برای آنکه به کمک انسان بشتابند و زمینه اختلاف و نزاع در جوامع بشری به حداقل برسد.

وی یادآور شد: پس از آنکه انسان حق را شناخت باید دست از اختلاف دست بردارد. از طرفی فلسفه نخست پیامبران، رشد انسان و رشد عقلانی انسان برای دوری از اختلاف است، چرا که پس از رفع اختلاف راه برای رشد علمی و آراستگی به عدالت در جامعه فراهم می‌شود.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه انبیاء مبعوث شدند تا میزان اختلاف، نزاع و جنگ در جوامع بشری به حداقل برسد، گفت: رفع اختلاف برای رشد علمی، رشد عدالت در جامعه با هدف رسیدن به قله‌های رفیع حق است.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه به نظر می‌رسد خداوند متعال برای فراهم کردن زمینه رشد انسان و جامعه بشری سه حوزه را مورد تاکید قرار داده است، گفت: نخست دعوت به سلوک عقلانی و علمی است و همه باید تلاش کنیم در این مسیر عمل کنیم. دوم: دعوت به علم و عمل بود تا انسان در مسیر علم و عمل قدم بردارد.

وی با اشاره به ایمان و عمل به عنوان دو سلوک مورد نظر خداوند، گفت: سومین سلوک هم صبر است و باید در این مسیر صابر بود و افراد جامعه همراه با هم، باید در مسیر حق و دوری از اختلاف با علم و صبر، قدم بردارند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه تحول در جامعه در گرو اتحاد همه مردم جامعه و پیروی از پیامبران و امامان است، اظهار کرد: به عبارتی همه مردم با هم باید در صلح، دوستی، وحدت و اتحاد در جامعه عمل کنند و اگر این تعالیم قرآن را امت اسلامی رعایت می‌کردند، قطعا نظام سلطه توانایی تعدی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی را نداشت.

باید بیش از گذشته به وحدت بها بدهیم

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه رسالت همه مردم این است که در متن جامعه، پیوند‌های خود را مستحکم کنند، گفت: باید در گام دوم انقلاب اسلامی برای اتحاد جامعه اسلامی تلاش کنیم و آنچه امروز در ایران، لبنان، یمن، فلسطین، عراق، پاکستان و ترکیه می‌بینیم، ناشی از اتحاد مسلمانان است و اگر دولت‌های کشور‌های مسلمان این اتحاد را قدر بدانند و به آن بهاء دهند، قدرتی ایجاد می‌شود که اسلام را به اریکه قدرت جهان خواهد نشاند.

وی با اشاره به تاکیدات همیشه امام راحل و رهبر شهید انقلاب به وحدت گفت: وحدت مردم با مسئولان، وحدت مردم با مردم و وحدت همه جهان اسلام با هم همیشه مورد تاکید امامین انقلاب و رهبر فعلی انقلاب اسلامی بود و همچنان هست و ضروری است در این زمان بیش از گذشته به این وحدت بها دهیم.