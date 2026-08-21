سخنگوی دولت: درباره قیمتهای جدید بنزین هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است
به گزارش تابناک فاطمه مهاجرانی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانهها و کانالهای غیررسمی به نقل از معاون اول رئیسجمهور درباره قیمت بنزین، اظهار داشت: مطالب منتسب به دکتر عارف درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین صحت ندارد و چنین عددی نه از سوی ایشان مطرح شده و نه مبنای تصمیمگیری دولت قرار گرفته است.
وی افزود: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت، فرایندی کارشناسی و نیازمند توجه همزمان به ابعاد اقتصادی و اجتماعی و آثار آن بر زندگی مردم است. این موضوع در نهادهای تخصصی در دست بررسی است، اما تا این لحظه هیچ تصمیم قطعی درباره نحوه اجرا یا قیمتهای جدید اتخاذ نشده است.
سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت پرهیز از گمانهزنی در موضوعات مرتبط با معیشت مردم، تصریحکرد: انتشار اعداد تأییدنشده میتواند موجب نگرانی جامعه و شکلگیری برداشتهای نادرست شود. انتظار میرود رسانهها در انعکاس چنین موضوعاتی به منابع رسمی و معتبر استناد کنند.
مهاجرانی خاطرنشانکرد: در صورت نهاییشدن هرگونه تصمیم در حوزه مدیریت مصرف سوخت، دولت جزئیات آن را با شفافیت، از مسیرهای رسمی و بهطور مستقیم با مردم در میان خواهد گذاشت.