صادرات کنسرو تنماهی بلامانع شد
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت صادرات کنسرو تن ماهی لغو شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۸۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در خصوص فهـرست ممنوعیتهای صـادراتی فصـول ١ تا ٢٤ کتاب مقـررات صـادرات و واردات و استثنائـات صـادرات تن ماهی مطابق کـد تعـرفههای به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقـررات مربوطه بلامانع است:
- کنسـرو ماهی تن و اسکیپ جک با کد تعرفه ۱٦٠۴١۴٠٠
- سایر (کنسـرو ماهی) با کد تعرفه ۱٦٠۴١٩٩٠
- سایر ماهی آماده یا محفوظ شده (کنسـرو ماهی) با کد تعرفه ۱٦٠۴۲٠٠٠
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