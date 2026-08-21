طبق اعلام سازمان توسعه تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت صادرات کنسرو تن ماهی لغو شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در خصوص فهـرست ممنوعیت‌های صـادراتی فصـول ١ تا ٢٤ کتاب مقـررات صـادرات و واردات و استثنائـات صـادرات تن ماهی مطابق کـد تعـرفه‌های به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقـررات مربوطه بلامانع است:

- کنسـرو ماهی تن و اسکیپ جک با کد تعرفه ۱٦٠۴١۴٠٠

- سایر (کنسـرو ماهی) با کد تعرفه ۱٦٠۴١٩٩٠

- سایر ماهی آماده یا محفوظ شده (کنسـرو ماهی) با کد تعرفه ۱٦٠۴۲٠٠٠