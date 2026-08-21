پزشکیان: منکر کمبودها و کاستیها نیستیم
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان صبح امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ در سیویکمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای جنگ اخیر، بهویژه شهدای جامعه پزشکی کشور که جان خود را فدا کردند تا ایران پا برجا بماند، اظهار کرد: در دوره دانشجویی تمام دغدغه ما این بود که علم، مهارت و توانمندی بیاموزیم تا بتوانیم به مردم و کشورمان خدمت کنیم.
رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه پزشکان در کشور افزود: باور دارم هر کدام از شما اگر اراده کنید، بیش از هر دولتمردی توانمندی دارید و میتوانید، مستقل از اینکه در حوزه اجرایی کشور چه فردی مسئول است و چه میکند، نقشآفرینی کنید.
پزشکیان تصریح کرد: بنده به عنوان رئیسجمهور، خود را از هیچیک از شما برتر نمیدانم، بلکه معتقدم بسیاری از شما از من توانمندتر و بالاتر هستید؛ با این تفاوت که امروز بار سنگینی بر دوش ماست و تلاش میکنیم این بار را با همه سختیها و سنگینیها به مقصد برسانیم.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله بیان مشکلات و حرکت به سمت حل آنها، گفت: بیان دردها و مشکلات راهحل و کمککننده نیست. درد را گفتن، درمان نیست؛ باید درمان کرد. گاهی اوقات تکرار بیش از حد دردها اثرات منفی دارد. راه، چاره کردن درد است و البته این کار سادهای نیست.
پزشکیان با اشاره به ریشه اختلافات و چنددستگیها در کشور اظهار کرد: امروز تمام اختلافات و چنددستگیها در کشور ما ریشهای جز منیت و هوای نفس ندارد؛ چپ و راست، تندرو و کندرو هم فرقی ندارد.
رئیس جمهور با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ضرورت حکومت بر مبنای حق، خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم خطاب به حضرت داوود میفرماید که ما تو را مبعوث کردیم تا بر اساس حق میان مردم، نه گروه و دستهای خاص، حکومت کنی و تابع هوای نفس نشوی؛ کسانی که تابع هوای نفس میشوند، گرفتار عذاب علیم خواهند شد.
رئیس جمهور افزود: حضرت علی (ع) به مالک امر میکند که نفس را در مقابل شهوت ضایع کن. این مسائل را بارها و بارها تکرار میکنم تا یادمان نرود، مراقبت از نفس این است که انصاف را میان دوست و دشمن رعایت کنیم. اگر حاکمان، قانونگذاران و قضات این اصل را رعایت کنند، کشور درست خواهد شد.
پزشکیان ادامه داد: کافی است شما نیز در همین جایگاهی که هستید، صادقانه به مردم خدمت کنید. اگر مردم صداقت را از شما ببینند، آن را خواهند پذیرفت. نیازی به شعار نیست؛ عمل شما بالاترین و بلندترین فریاد است و رفتار شما مهمترین معیار برای جامعه است.
رئیس جمهور گفت: اگر ما درست عمل کنیم، صادقانه به مردم خدمت کنیم و در راستای توسعه و تقویت کشور گام برداریم، چه کسی میتواند از ما ایراد بگیرد یا جلوی ما بایستد؟
پزشکیان با اشاره به برخی نارضایتیها و گلایههای موجود در جامعه اظهار کرد: اگر ناراحتی یا گلایهای در جامعه وجود دارد، به این معناست که ما آنگونه که لازم بوده، عمل نکردهایم. اینکه دانشجویان ما به گونهای رفتار میکنند که مورد پسند نیست، قطعاً انعکاس رفتار ماست.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت نقش جامعه پزشکی در حل مشکلات مردم گفت: دولت به شما نیاز دارد. در بخش خدمات پزشکی تمام تلاش خود را به کار بگیرید تا مردم راضی و خشنود باشند. همه باید تلاش کنیم کشوری را که در آن زندگی میکنیم به الگویی از موفقیت تبدیل کنیم.
پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت جلب مشارکت مردمی در ارائه خدمات بهتر و باکیفیتتر به جامعه، تصریح کرد: مشارکت مردم و حضور مردم با اعتماد به کسانی که آنها را قبول دارند، امکانپذیر است. جایگاه شما در نظام سلامت کشور جایگاهی است که بسیاری شما را قبول دارند. به جای دامن زدن به اختلاف که هیچگاه قابل قبول نیست، باید برای خدمت به مردم دست به دست هم دهیم.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، به مسائل و چالشهای روز کشور، اقدامات و دستاوردهای دولت و همچنین مسائل منطقهای متأثر از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان پرداخت و با تأکید بر عنصر وحدت به عنوان کلید و رمز پیروزی و موفقیت کشور در مقابل دشمنان، اظهار کرد: آنچه در جریان مذاکرات به دست آمد، دستاوردی بزرگ بود که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید و همه کسانی که در این شورا هستند و دستی در آتش داشتند، با قاطعیت از آن دفاع کردند.
پزشکیان ادامه داد: در این میان عدهای هم خارج از گود نشستهاند؛ چون نمیدانند دولت در چه شرایطی است، مجلس در چه شرایطی است و فرماندهان در چه شرایطی هستند، بیمحابا اظهارنظر و تحلیل میکنند، هیچ رنج و سختی هم به آنها نرسیده و بعد هم دم از گرانی میزنند.
رئیس جمهور توافق اخیر را عزتمندانه و ارزشمند دانست و گفت: حتی یک بند در این توافق پیدا نمیکنند که حاکی از وادادگی باشد؛ همه تعهدات مربوط به طرف مقابل است.
پزشکیان با اشاره به سخنان امام علی (ع) درباره صلح اظهار داشت: امام علی (ع) میفرماید صلحی را که دشمن تو را به آن دعوت میکند، رد نکن؛ اما از او غافل نشو و مواظب باش، چون ممکن است بخواهد به تو نزدیک شود و خدعه کند. بعد هم پیمانی که بستی، خلف پیمان نکن؛ هیچ فضیلتی بالاتر از پایبندی به پیمان نیست که متأسفانه خیلی وقتها ما آن را نادیده میگیریم.
رئیس جمهور تصریح کرد: البته تمامی این موضوعات به معنای این نیست که اگر آنها بخواهند تعرضی کنند، ما تسلیم شویم. این دو مسئله جدا از هم است. ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سر خم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. تا آخرین نفس مقابل آنها خواهیم ایستاد و پاسخ کوبنده به آنها خواهیم داد.
پزشکیان با بیان اینکه جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد، گفت: بهتر است امروز که در قدرت و عزت هستیم و تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارند و تأکید میکنند که آمریکا برخلاف تمام مقررات، به مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای ما حمله کرده و در دنیا منفور است، جنگ را پایان دهیم.
رئیسجمهور افزود: امروز باور ما این است که تمام فرماندهان و نیروهای مسلح ما با تمام وجود و گرفتن جان خود در کف دست، برای دفاع از کشور آمادگی کامل دارند. آنها نیز باور دارند که دولت با تمام وجود به دنبال خدمت به مردم است.
پزشکیان تأکید کرد: باید سلایق متفاوت را بپذیریم و بپذیریم که اگر با هم باشیم، قدرتمندیم و اگر اختلاف باشد، نابود خواهیم شد. دشمن در اختلاف طمع کرده است و هنر این است که نگذاریم آتش اختلاف شعلهور شود. ما پیرو امیرالمؤمنین امام علی (ع) هستیم که برای حفظ وحدت امت پیامبر (ص) ۲۵ سال سکوت کرد.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به تحلیلها و موضعگیریهای غیرمنصفانه از تریبونهای مختلف درباره مسئله بنزین گفت: جدا از بحث محدودیتهای مالی و محاصره دریایی دشمن که کار صادرات و واردات ما را با مشکل مواجه کرده است، چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و بعد آن را ۱۵۰۰ تومان بفروشد و در ادامه برای افزایش اعتبار کالابرگ، رفع تعهدات مالی گندمکاران، بیمهها، معیشت کارگران، بازنشستگان و کارمندان با محدودیت مواجه شویم؟
پزشکیان با اشاره به مشکلات تورم و مسائل ناشی از جنگ اظهار کرد: انتقاد از مشکلات تورم و مسائل ناشی از جنگ با شعارهای برخی همخوانی ندارد. وقتی شعار میدهیم، باید سختی آن را هم بپذیریم. خداوند در قرآن میفرماید که خوف، گرسنگی و نقص در مال و جان وجود دارد. وقتی شعار میدهیم و حرف میزنیم، باید خود را برای آن آماده کنیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: ما مسئولیم که مشکل مردم را حل کنیم. برای من قابل قبول نیست که در این کشور مسئول باشم، اما عدهای در هزینه معیشت، سلامت و درمان خود مشکل داشته باشند. من به عنوان مسئول باید پاسخگوی نیازهای مردم باشم.
رئیسجمهور با تجلیل از نقش بیبدیل مردم در دفاع از کیان کشور در مقابل تهاجم بیگانگان، گفت: کسانی که در آن سوی مرزها نشستهاند و دشمن را به تهاجم به ایران دعوت میکنند که انسان از شنیدن آن شرم میکند. آنها ایرانی نیستند، اما کسانی که با تمام وجود چند ماه در خیابانها ماندند و نقشه دشمنان را خنثی کردند، شایسته قدردانی هستند. همچنین کسانی که نیامدند، اما با دشمن هم همکاری نکردند، شایسته قدردانی هستند. امیدوارم بتوانیم این وحدت را روزبهروز در کشور تقویت کنیم و متحد شویم.
پزشکیان درباره عملکرد دولت نیز گفت: دولت در تلاش است مشکلات را حل کند. البته در این مدت، به رغم همه مشکلات، دستاوردهای زیادی هم داشتیم که به آنها پرداخته نشد. منکر کمبودها و کاستیها هم نیستیم، اما تلاش داریم با وفاق، کشور را پیش ببریم.
رئیسجمهور خطاب به اعضای جامعه پزشکی ایران اظهار کرد: شما عزیزان جامعه پزشکی ایران نیز به جای اینکه صرفاً درد را بگویید، به درمان بپردازید. امروز مراکز بهداشت ما در محلات، بهتر از هر جای دیگری برای رسیدگی به مردم است.
پزشکیان در پایان تأکید کرد: همه با هم باید برای منسجمتر شدن و قویتر شدن و در نهایت ایستادن در مقابل دشمن غدار، جنایتکار، استثمارگر و استعمارگر تلاش کنیم.