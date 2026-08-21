شروط صنعا برای ریاض

عضو شورای عالی سیاسی صنعا، تأکید کرد که اگر عربستان سعودی قصد دارد از آنچه او «درخت جنایت و محاصره» علیه یمن خواند، فاصله بگیرد، باید با برداشتن گام‌های عملی در مسیر تحقق مطالبات انسانی، حسن‌نیت خود را ثابت کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» تصریح کرد که مسیر توافق واقعی نیازمند اراده‌ای جدی است و برای رسیدن به آن، ریاض باید به تعهدات انسانی خود پایبند باشد.

به گزارش وبگاه خبری «الخبر الیمنی»، الحوثی این استحقاقات را شامل پرداخت حقوق تمامی کارکنان دولت، رفع کامل محاصره و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه یمن، و همچنین نهایی کردن پرونده تبادل اسرا و بازداشت‌شدگان عنوان کرد.

وی در ادامه با هشدار نسبت به تکرار تلاش‌های بی‌ثمر برای تحمیل خواسته‌هایی که ائتلاف سعودی طی سال‌های گذشته در دستیابی به آنها شکست خورده است، تأکید کرد که «آزموده را آزمودن خطاست» و اصرار بر مسیر‌های شکست‌خورده گذشته، تنها به ضرر خود آنها تمام خواهد شد.