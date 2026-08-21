عکس: رانش زمین در پرو در پی بارش‌های سیل‌آسا

در پی بارندگی‌های شدید و وقوع رانش گل‌ولای و زمین در شهر اوکونیا، از توابع استان کامانا در منطقه آرکیپای پرو، بخش‌هایی از این منطقه ویران شد. انباشت گل، سنگ و آوار در محور اوکونیا–آتیکو در جاده پان‌آمریکن جنوبی، تردد را مختل کرده و ده‌ها اتوبوس، کامیون و خودروی شخصی را در راه متوقف کرده است.