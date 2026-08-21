صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۰۷۶۹
بازدید: ۲

عکس: رانش زمین در پرو در پی بارش‌های سیل‌آسا

در پی بارندگی‌های شدید و وقوع رانش گل‌ولای و زمین در شهر اوکونیا، از توابع استان کامانا در منطقه آرکیپای پرو، بخش‌هایی از این منطقه ویران شد. انباشت گل، سنگ و آوار در محور اوکونیا–آتیکو در جاده پان‌آمریکن جنوبی، تردد را مختل کرده و ده‌ها اتوبوس، کامیون و خودروی شخصی را در راه متوقف کرده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل رانش زمین پرو بارش های سیل آسا شهر اوکونیا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha