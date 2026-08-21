سرلشکر عبداللهی: پاسخ ایران به تهدیدات نوین دشمن ویرانگر خواهد بود

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح هشدار داد: هرگونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین دشمنان با پاسخ‌های انقلابی، کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیامی به سرپرست وزارت دفاع به مناسبت ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی هشدار داد: هرگونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین دشمنان با پاسخ‌های انقلابی، کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهد بود.

متن کامل پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا

سرپرست محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

سلام علیکم

سی و یکم مردادماه، روز صنعت دفاعی، تجلیگاه شکوه قدرت بومی و بازدارنده ایران مقتدر در برابر تحریم‌های ظالمانه و صف‌بندی استکبار کودک کش است. این روز، یادآور مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر جهادگران، متخصصان و کارکنان مؤمن وزارت دفاع، به ویژه شهدای والامقامی است که با اتکا به ایمان و دانش، بازدارندگی دفاعی کشور را به اوج بالندگی رسانده‌اند.

صنعت دفاعی به عنوان رکنی بی‌بدیل از «قدرت ملی»، نقشی محوری در تحکیم امنیت و عزت ایران اسلامی دارد. آنچه در سال‌های اخیر در این وزارتخانه رقم خورده، فراتر از تولید تجهیزات نظامی، یک «انقلاب صنعتی دفاعی بازدارنده» است؛ تحولی راهبردی که طراحی، مدیریت فناوری، اقتصاد دفاع، زنجیره دانش‌بنیان و الگوی تولید هوشمند و تضمین گر موفقیت میدان، را دربرگرفته و پاسخی هوشمندانه به پیچیدگی‌های جنگ‌های امروز و آینده محسوب می‌شود.

بی‌گمان، این بالندگی شکوهمند مرهون خلق باور و اراده خوداتکایی توسط معمار کبیر انقلاب، امام خمینی (ره)، و هدایت‌های حکیمانه امام شهید انقلاب (قدس سره الشریف) است که با ترسیم افق‌های قدرت بازدارنده و تأکید بر خودکفایی علمی، زمینه‌ساز ظهور ظرفیت‌های عظیم دفاعی و تهاجمی در حوزه نظامی کشور شدند و امروز ثمره آن در عرصه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در میدان دفاع مقدس دوم و سوم برابر جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی؛ آشکارا عزت‌آفریده است.

اینجانب با گرامیداشت یاد، نام و مجاهدت‌های شهدای حوزه صنعت دفاعی کشور، به ویژه شهیدان والامقام نصیرزاده، فخری‌زاده و نامجو، تأکید می‌کنم: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی همه‌جانبه هوشمند و روزآمد در تمامی عرصه‌های زمینی، دریایی، هوایی، پدافندی، فضایی و سایبری، هرگونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین دشمنان را با پاسخ‌های انقلابی، کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهند ساخت.

فرارسیدن این روز فرخنده را به جنابعالی و آحاد مسئولان، متخصصان و کارکنان غیور وزارت دفاع تبریک گفته و توفیق روزافزون همگان را در سایه عنایات سرورمان حضرت ولیعصر (عج) و رهنمود‌های مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی